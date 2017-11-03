Постскриптум Попытка нового Майдана.

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Заместитель руководителя института стран СНГ Владимир Жарихин рассуждает о ситуации на Украине и новом Майдане

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