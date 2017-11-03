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Рубрика / Религия
Путин внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства
|25.10.2017 14:48:32
Президент России Владимир Путин внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ. Указ опубликовали 25 октября на официальном портале правовой информации.
В соответствии с документом, в состав комиссии вошли заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Евгений Забарчук, статс-секретарь замминистра образования и науки РФ Павел Зенькович, первый замминистра юстиции России Олег Плохой и замминистра труда и соцзащиты России Алексей Черкасов.
Также из состава комиссии исключили Сергея Герасимова.
Указ вступил в силу с момента его подписания, то есть от 21 октября.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал первый указ о приёме в гражданство Российской Федерации, согласно которому необходимо приносить присягу. Данное требование не распространяется на лиц, которым не исполнилось 18 лет.
Текст присяги был выбран профильной рабочей группой Госдумы России. По тексту присяги проведут опросы среди граждан РФ, после чего будет утвердят его окончательную версию.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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