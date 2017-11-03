Товарищ Си Циньпин и 19-ый съезд КПК на пути к "Миланскому эдикту"?

25.10.2017 14:21:50

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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19 съезд Коммунистической партии Китая укрепил позиции лидера, надежного друга России тов. Си Циньпина и принял важное решение о фактической легализации религий, заточенных под продекларированный съездом "социализм с китайской спецификой".

Православие идеально подходит под такие критерии потому что более всех способного сохранению и развитию национальных культур и идентичностей и "инставрации", смысловому завершению и преображению национальных культур в свете Истины Православия. Вспомним, как Святые-Отцы задействовали понятийный аппарат античной философии, а великий православный русский богослов Алексей Степанович Хомяков писал о комплиментарности православной и конфуцианской мысли, открывая этим столь необходимый диалог православной и китайской мысли. Новомученики русские и китайские вымолили это решение 19-го съезда КПК - ведь старые и новые мученики не мстили Империи, а воцерковляли ее. Постепенно-Миланский эдикт св.равноапостольного императора Константина не был провозглашением Православия как государственной религии, а был лишь актом его легализации. Но благодаря которому православными христианами стали миллионы людей, а Константин святым равноапостольным! Таким может стать и товарищ Си. Скептики будут говорить, что Крещение Китая невозможно, но разве можно было когда-то представить себе крещение Римской империи и воцерковление древней языческой античной культуры? Или крещение Руси с ее человеческими жертвоприношениями?

Какие еще аргументы для тов.Си в пользу Православия?

1. Способность Православия к инткультурации, оно будет китайским и по-китайски. Если в Малороссии отделение от Русской Православной Церкви невозможно потому что это - русская земля и сам проект "Украинской Поместной Церкви" является антиправославным, униатским, то Китайская автономная Церковь Московского Патриархата уже китайская и будет автокефальной, но для этого ей надо вырасти, а чтобы ей вырасти, ее надо разрешить.

2.Именно в Русской Православной Церкви ведутся разработки "православного социализма", у истоков которых состояли такие выдающиеся люди, как духовный наставник Патриарха Кирилла митрополит Никодим (Ротов).

3 Китай нуждается в твердой духовной пище, если ее не дать, то там победит американская массовая культура. А это конец суверенитету и Великому Китаю.

4.Традиционное китайское язычество подорвано "культурной революцией", а конфуцианство - это философия, а не религия, и оно комплиментарно Православию.

5. Католицизм и протестантизм - "империалистический опиум для народа", он не соответствует "социализму с китайской спецификой".

6.Исламизм используется против Китая в Уйгурском округе.

7. "Далай Лама" - "агент империализма", тибетский вопрос "мировой империализм" использует против Великого Китая!

8. Россия - союзник Китая и поэтому Русская Православная Церковь - это Церковь - союзница, помогающая строить социализм с китайской спецификой. Православной спецификой! Член и даже Глава компартии Китая может быть православным христианином! Может и должен! Решения Девятнадцатого съезда КПК - в жизнь! Товарищу Си Циньпину - многая и благая лета!

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