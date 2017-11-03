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Детали
Актуальные проблемы беженцев и лиц без гражданства
|25.10.2017 14:02:35
19-24 октября 2017 года прошел 44 семинар Сети «Миграция и право» на тему «Актуальные проблемы беженцев и лиц без гражданства».
В семинаре приняли участие правозащитники, юристы, представители неправительственных организаций, оказывающих помощь вынужденным переселенцам, лицам без гражданства, беженцам и лицам, ищущим убежища, а также трудовым мигрантам. Кроме того на семинаре присутствовали и отвечали на вопросы правозащитников представители Главного управления по вопросам миграции и Агентства ООН по делам беженцев.
Представители ГУВМ отметили, что за 9 месяцев 2017 года 3 тысячи иностранцев и лиц без гражданства, признанные носителями русского языка, получили российские паспорта, однако они признали, что отсутствие единого подхода к проведению собеседования на присвоения статуса НРЯ приводит к значительному количеству отказов.
На вопрос о продлении миграционного учета для беженцев с Украины, Андрей Анатольевич Колесников, заместитель начальника отдела управления по организации разрешительно-визовой работы ГУВМ уточнил, что необходимо писать мотивированное заявление на имя начальника областного Управления по вопросам миграции с указанием всех оснований для продления миграционного учета. Он с удивлением услышал о том, что беженцам с Украины продолжают отказывать в продлении миграционного учета. В ответ на это представителю паспортно-визовой службы сотрудниками отдела диаспоры и миграции была направлена информация по отказам в продлении миграционного учета жителям ЛДНР, пребывающим на территории РФ, с указанием конкретных регионов и городов.
На семинаре выступила заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Докучаева Александра Викторовна с докладом, посвященным законодательной деятельности Константина Федоровича Затулина. Она затронула актуальные проблемы в сфере гражданства для носителей русского языка, детей из смешанных семей, а также рассказала о недостатках существующего Положения о политическом убежище, обосновав необходимость законопроекта, внесенного Затулиным, который снимает ограничения на подачу прошения об убежище от граждан стран, имеющих безвизовый режим с Россией, и стран с устоявшимися демократическими институтами.
Александра Викторовна раскритиковала планируемые поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и введение уголовной ответственности для юридических лиц за фиктивную регистрацию мигрантов. Она указала, что при отсутствии доступного жилья данная норма, как и действующая для физических лиц, будет толкать иностранцев и россиян, выступающих принимающей стороной, на нарушение закона.
На семинаре в дополнение к теме гражданства были обсуждены проблемы беженцев и их включения в российское общество, лиц без гражданства и иностранных граждан, содержащихся в ЦУВСИГах. Юристы и правозащитники Сети «Миграция и право» поделились полезными кейсами по выстраиванию защиты иностранцев и апатридов, неправомерно содержащихся в ЦУВСИГах, и их дальнейшей легализации.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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