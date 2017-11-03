Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 15:10:54
- Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием далее »
- 15:08:57
- «Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки» далее »
- 13:49:53
- Медведев назвал приоритетную задачу СНГ далее »
- 13:45:46
- Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России далее »
- 13:40:58
- Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества далее »
- 13:38:53
- Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса далее »
- 13:00:31
- Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан» далее »
-
Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Война закончена: что дальше? Право голоса далее »
-
Особая статья 01.11.2017 далее »
-
Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »
-
Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »
-
Выступление К. Затулина по ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС далее »
Детали
Парламент Беларуси ратифицировал Таможенный кодекс ЕАЭС
|25.10.2017 13:40:34
Палата представителей национального Собрания Беларуси ратифицировала Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, передает корреспондент Sputnik из белорусского парламента.
Таможенный кодекс ЕАЭС был представлен в начале текущего года, а в апреле его подписал и президент Беларуси. Члены евразийской экономической комиссии (ЕЭК) надеются, что вступит в силу кодекс со следующего года, для чего проект документа должен быть ратифицирован национальными парламентами.
Белорусские парламентарии в среду рассмотрели проект Таможенного кодекса. За ратификацию выступили 105 депутатов белорусского парламента, против никто не проголосовал.
Как рассказал журналистам замглавы постоянной комиссии по международным делам Дмитрий Шевцов, кодекс — "сложный документ, который объединяет законодательство пяти государств".
По словам Шевцова, в союзном таможенном кодексе нивелировали все ранее возникавшие вопросы. В том числе и вопрос транзита иностранных грузов в Россию через Беларусь. "Эти вопросы учтены в Таможенном Кодексе", — заверил журналистов Шевцов.
В таможенном кодексе ЕАЭС — около пятисот статей. Кроме прочего, ТК предусматривает возможность оформления электронных деклараций, избежание двойного таможенного оформления и иные актуальные вопросы. Страны ЕАЭС, как было отмечено на представлении закона о ратификации, продолжают работать над унификацией таможенных пошлин и процедур.
По словам руководителя ГТК Юрия Сенько, после ратификации таможенного кодекса в силу необходимо внести определенные изменения в сорок законов и нормативных актов. Компетентные органы уже работают над подобными вопросами.
В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
Другие материалы по теме
Алмазбек Атамбаев призывает «не надеяться на ЕАЭС»
Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС
|
Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС
Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета – фон неблагоприятный
|
Заседание Евразийского межправительственного совета – фон неблагоприятный
Армения против присоединения Азербайджана к ЕАЭС
Главы стран ЕАЭС по итогам саммита подписали 14 документов
Додон попросил Путина поддержать заявку Молдавии на получение статуса наблюдателя ЕАЭС
Страны СНГ будут сближаться с Евразийским союзом для доступа к единому рынку труда
|
Страны СНГ будут сближаться с Евразийским союзом для доступа к единому рынку труда
Парламент Армении отклонил предложение о выходе страны из ЕАЭС
Президент РФ внес на ратификацию в Госдуму договор о Таможенном кодексе ЕАЭС