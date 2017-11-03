Россия не будет усложнять въезд граждан Украины

25.10.2017 12:28:30

Украина бурлит. Порошенко заявляет, что появился свет в конце тоннеля из-за того, что не будет досрочных выборов, и на чем свет костерит зрадофилов, которым, мол, не понравится криво установленный тризубец на башне Кремля. Луценко нашел возле Рады 20 грузин, на зарубежные средства готовящих силовой захват власти в Киеве. Посол США озабочена потерей Украиной 3% ВВП из-за ввода в действие «Северного потока - 2».

Но в украинских СМИ не осталась без внимания информация Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) о том, что таки с 1 января 2018 года гражданам России, пожелавшим посетить Украину, придется проходить несколько унизительных процедур, установленных именно для российских граждан.

Правда, Кабмин молчит по поводу того, что к 30 сентября он должен был усовершенствовать законодательство о порядке пребывания на Украине иностранцев, в том числе граждан России, а до конца октября разработать механизм контроля пересечения границы иностранцами с биометрическими паспортами. Как того требовал указ Порошенко № 256/2017 о введение в действие решения СНБО «Об усилении контроля за въездом на Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины».

18 октября МИД Украины «призвал граждан Украины воздержаться от своих намерений посещать Российскую Федерацию, поскольку Россия стала территорией опасности для граждан Украины».

И не важно, что в Киеве апатрид Саакашвили призывает свергать власть барыг, называет президента личным врагом, которому радикалы пообещали участь Чаушеску, если он не подаст в Раду законопроект об импичменте президента.

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Россия для киевского режима по-прежнему остаётся государством, на счет которого стремится списать все беды. Хотя Киев ещё не успел в одностороннем порядке разорвать 358 оставшихся международных соглашений и договоров с Российской Федерацией.

А устанавливаемый порядок въезда на Украину и выезда с Украины граждан РФ с 1 января 2018 года противоречит ст. 1 российско-украинского межправительственного соглашения от 1997 года «О безвизовых поездках граждан».

Ныне Киев стремится сделать все, чтобы разорвать не только торговые, кооперационные связи с Россией, но и родственные связи, деловые контакты между жителями России и Украины. Причем запреты Киева стали касаться и граждан России, и граждан Украины (политики, чиновники, общественные деятели).

Издание «Cегодня.ua» в октябре 2016 года, ссылаясь на данные пограничников, приводило такие данные.

По свежим данным главы ГПСУ Петра Цигикала, в 2016 году на Украину въехало более полутора миллионов россиян, а в этом году - уже почти 1,4 млн. (в 2015 году - 1,2 млн.).

По данным МЭРТ Украины, в первом полугодии 2017 года РФ посетили 2, 6 млн. граждан Украины, что на 56% больше аналогичного показателя 2016 года. В Польшу выехало 4,3 млн. человек (уменьшение на 45%), в Венгрию 1,4 млн. (+6%).

Не ясно, включали ли в число посетивших РФ тех граждан Украины, которые посетили Крым. За январь-сентябрь 2017 года таковых, как сообщают пограничники, почти 2 млн. человек (в 2016 году 4,6 млн.).

Ранее в Киеве утверждали, что в прошлом году Россию посетили 3,8 млн. граждан Украины, а в 2015 году – 4,1 млн.

Во вторник, 24 октября, Петр Цигикал уточнил: «В 2016 году в Россию ездили 4,1 млн. граждан Украины, в 2017-м больше — уже более 5,7 млн.». И это на фоне роста в годовом выражении на 24,7% оборота внешней торговли между Россией и Украиной в январе-августе 2017 года. Объем торговли товарами достиг 7,725 млрд. долл.

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Заметим, что с июня 2017 года безвизовым режимом со странами Евросоюза воспользовались около 295 тыс. жителей Украины. С началом осени Евросоюз начало посещать на треть меньше граждан Украины, чем летом.

Некоторым украинским СМИ стало обидно от того, что поляки не выделили денег на обустройство пропускных пунктов на границе с Украиной.

«Вместе с тем недавно стало известно, – пишет «Зеркало недели», – что польское правительство выделит 130 млн. злотых в бюджете на 2018 г. на сооружение стены из колючей проволоки вдоль границы с Украиной и Беларусью, чтобы предотвратить проникновение больных кабанов на польскую территорию. 130 млн. на стену нашли без проблем, тогда как заявки МВД относительно увеличения средств на открытие границ (скромные 25 млн.) отклонили. Дескать, новые переходы — не такая приоритетная вещь. Стена из колючей проволоки на границе таки важнее…»

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Более трети украинцев хотели бы навсегда покинуть страну и выехать за границу на постоянное место проживания. Таковы данные проведенного в сентябре 2017 года соцопроса социологической группы «Рейтинг». За год этот показатель увеличился с 30% до 35%. Однако 61% опрошенных не намерены покидать Украину.

Руководитель исследовательской компании Research & Branding Group Евгений Копатько, оценивая число желающих выехать с Украины, считает, что «более 50% украинцев при тех или иных условиях готовы уехать из страны, причём свыше половины из этого числа - люди в возрасте до 40 лет. Эта тенденция сложилась за последние 3 года».

Группа «Рейтинг» приводит данные, что 64% желающих уехать хотят это сделать с целью улучшить условия жизни, 34% хотят обеспечить лучшее будущее для своих детей, 23% готовы на это из-за отсутствия достойной работы на Украине, 12% хотят получить лучшее образование, 8% не чувствуют себя безопасно на Украине.

Среди стран, в которых опрашиваемые хотели бы найти работу, были названы Германия (37%), Польша (26%), США (22%), Канада (21%), Чехия (16%)… Россия (6%). Стоит отметить, что среди опрашиваемых лишь 14% уже работали за границей. А между желанием и реальностью - большая разница. Этим объясняется разница между незначительным числом респондентов (6%), желающих найти работу в России, и миллионами граждан Украины, которые реально едут в Россию.

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Возвращаясь к теме усложнения с 1 января 2018 года гражданам России въезда на Украину и выезда с Украины, заметим, что в Российской Федерации не намерены отвечать симметрично и затруднять въезд гражданам Украины. Более того, готовятся законодательные инициативы по упрощению получения ими российского гражданства. А это решит многие проблемы. Как Украины, так и России.

Тем более, как заявляют в ГПСУ, между РФ и Украиной «Делимитация границы - есть, а демаркации – нет».

Михаил Задорожный

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