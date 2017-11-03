Россия и Узбекистан могут открыть «зеленый коридор» для поставок узбекского текстиля

24.10.2017 13:46:41

"Зеленый коридор", который предполагает значительное упрощение механизма таможенных процедур и совершенствование транспортной логистики, позволит увеличить объемы легальных поставок текстиля из Узбекистана в Российскую Федерацию. Об этом в понедельник заявил руководитель департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России Евгений Рыжов, выступая на заседании Международного консультативного комитета по хлопку в рамках крупнейшей в мире XXIII Международной хлопковой и текстильной ярмарки в столице Узбекистана.

"За счет "зеленого коридора" можно существенно снизить объемы серого и черного экспорта из Узбекистана в Российскую Федерацию, эта цифра существенна в нашем обороте текстильными товарами", - отметил Рыжов.

Предполагается, что в Иванове, центре легпрома РФ, будет создан специальный текстильный хаб, куда будет поступать основная часть текстильной продукции из Узбекистана.

Причем, заметил Рыжов, за последние два года существенно изменилась структура текстильного экспорта из этой республики. "Никто не говорит о поставках хлопковолокна, уже речь идет о готовых изделиях, о пряже, тканях", - сказал он.

Ранее об обсуждении правительствами Узбекистана и России перспектив введения "зеленого коридора" в отношении поставок текстильной продукции сообщил глава минвнешторга республики Эльёр Ганиев. По его словам, речь идет о широкой производственной кооперации в поставках сырья и готовой продукции, которая позволит значительно увеличить объемы торговли в этом сегменте экономики.

В ХХIII Международной хлопковой и текстильной ярмарке, по данным организаторов, принимают участие около двух тысяч экспертов, промышленников, предпринимателей и специалистов из 44 стран. В рамках мероприятия пройдет около двух десятков открытых тематических сессий по вопросам развития хлопководства и текстильного производства, состоянию мирового хлопкового рынка, тенденциям его логистики и страхования.

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