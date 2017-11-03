Патриарх Кирилл мешает "Спящим"!

24.10.2017 12:07:25

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Ответ на реплику о.Всеволода Чаплина

В своей реплике отец Всеволод правильно описывает технологии диффамации православных патриотов, в том числе и моей, попытки изобразить нас, за неимением у "героев" сериала "Спящие" ответов на ставимые нами вопросы, этакими сумасшедшими "фриками" и "маргиналами". Подобные диффамационные технологии, к сожалению, успешны. Те, кто не имеет крепкой веры, не воцерковлен, ломаются, как режиссер фильма "Спящие" Юрий Быков стал прилюдно "каяться" перед агрессивными компрадорами за свой вполне "вегетарианский" сериал, где вся правда полунамеками, не названо ни одного имени. Я сдаваться не собираюсь, хотя ущерб для церковного и государственного дела от методов диффамации, описанных о.Всеволодом, колоссален. Например, из-за "спящих" интриг непонятна судьба такого яркого начинания, как Византийский Клуб, "приостановлен" подготовленный мной телевизионный проект "Неделя с Предстоятелем", где ведущие аналитики и политологи должны были обсуждать наиболее резонансные выступления Патриарха Кирилла, необъективность по отношению к которому о.Всеволод, к сожалению, продолжает проявлять. Пример. Почему он "не замечает" развернутой Патриархом Кириллом действительно Вселенской миссии- именно Патриарх Кирилл добился строительства православных соборов в Риме (выше базилики св.Петра ), Париже, Мадриде, Страсбурге, где многие консервативные инославные уже приходят к Истине Православия и созданы условия для дальнейших миссионерских шагов, таких, как возрождение основанного великим русским богословом 20-го века Владимиром Лосским Института св.Дионисия Ареопагита в Париже, канонизация великих православных мирян Владимира Лосского и Алексея Хомякова, и повсеместное возрождение Западного обряда в Православии, активно практикуемого в Русской Зарубежной Церкви.

Вспомним мою публикацию на ИА "Росбалт" 2006 года, ставшую сейчас особенно актуальной в контексте противостояния КНДР с США, когда "не бывает атеистов окопах под огнем":

Освящение собора Живоначальной Троицы в столице Северной Кореи Пхеньяне, совершенное митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, — «действительно историческое событие». Такое мнение высказал «Росбалту» пресс-секретарь Союза православных граждан Кирилл Фролов.

Митрополиту Кириллу сослужили еще три епископа Русской Православной Церкви и священники с Дальнего Востока. Он рукоположил двух священников-корейцев, которые будут служить в храме, напомнил эксперт. Вместе с ними распространять православие в Северной Корее будет Комитет православия КНДР, возглавляемый Георгием Хо Ир Дином при поддержке главы государства.

«Это — крещение Северной Кореи, — подчеркнул Фролов. — Символично, что торжества в честь освящения собора совпали с отмечаемым 14 августа днем крещения Руси, когда по призыву князя Владимира вся Киевская Русь крестилась в Днепре, и Днем независимости КНДР, которая ищет свою идентичность, и нашла ее в православии».

Для этой страны православие становится символом независимости, так как при поддержке Вашингтона Южная Корея стала протестантской страной, и в Сеуле логично воспринимают протестантизм как орудие экспансии США, отметил пресс-секретарь СПГ.

Митрополит Кирилл указал, что возрождение православия в КНДР происходит при поддержке лидера страны — Ким Чен Ира, который несколько лет назад посетил православный собор в Хабаровске и был восхищен подобно тому, как князь Владимир решил крестить Русь в православие, будучи потрясенным богослужением в соборе Святой Софии в Константинополе.

«Аналоги налицо, — констатировал Кирилл Фролов. — Крещение Северной Кореи укрепит пророссийский вектор развития этого государства — не случайно митрополита Кирилла сопровождала делегация МИД РФ». «В Кремле начинают понимать, что экспорт православия является фундаментальным ресурсом России в XXI веке, — добавил пресс-секретарь СПГ. — Наше дело — миссия православия. Мы не должны слушать профессиональных диссидентов, которые начнут обвинять русскую церковь в поддержке Пхеньяна. Крещение КНДР намного важнее – речь идет о судьбе целого народа».

А сейчас Патриарх Кирилл создал миссионерский Секретариат по Юго-Восточной Азии.

Патриарх нас слышит, читает . Об этом ясно свидетельствует его ответ,в том числе и на мои статьи о необходимости ответа на попирающую Гаванскую декларацию прозелитскую конференцию католических епископов Европы в Минске с участием лидера УГКЦ Св.Шевчка и скорейшей канонизации великих борцов с унией-митрополита Виленского Иосифа (Семашко) и архиепископа Могилевского Георгия Конисского - на днях Патриарх Кирилл на вручении "Макариевской премии особенно отметил заслуги митрополита Иосифа (Семашко), вернувшего из унии в Православие 1,5 белорусов, а Белорусский экзархат Русской Церкви провел совместно с НАН Белоруссии конференцию, посвященную архиепископу Георгию.

Защищая Патриарха Кирилла, я не имею от этого никаких "бонусов", наоборот, "зарублен" телепроект о вышеназванных словах и делах Святейшего, который, настаиваю, мешает "спящим". Мой долг - говорить правду как она есть.

Тоже самое и с новым Катехизисом - сегодня у Валентина Касатонова снова обсуждают и осуждают текст проекта Катехизиса, исправленный членом СББК о. Андреем Новиковым. Самого о.Андрея, очевидно, не пригласили, потому что он бы опроверг "катехизособорцев". Но так поступают не все. Вот игумен Кирилл(Сахаров),"правее которого может быть только стена", пригласил на свой шестидесятилетний юбилей и о.Андрея, и меня. При всем православном народе, собравшемся в Фонде славянской письменности и культуры, я свидетельствовал:"

Исходя из важности института Патриаршества в прошлом, настоящем и будущем Церкви, народа и государства я предлагаю установить 4 декабря –день интронизации святого Патриарха Тихона государственным праздником России.

Общецерковное, общенародное, общегосударственное празднование столетия восстановление Патриаршества на Руси в 2017 году должно быть продолжено и в году 2018-м, когда отмечается 70-летие Московского Всеправославного Совещания 1948 года. Предвестником этого юбилея стала канонизация одного из отцов Московского Всеправославного Совещания 1948 года архиепископа Серафима (Соболева), предупреждавшего о том, что нарушение принципа симфонии (говоря современным языком – стратегического партнерства) Церкви и государства является катастрофичным для России. Московское Всеправославное Совещание 1948 года должно было утвердить миссионерское лидерство Русской Церкви в православном мире, что особенно актуально сейчас при становлении многополярного мира, неприемлющего антихристианскую глобалистскую диктатуру. Этот мир жаждет истины Православия, хотя мало о ней знает. Эту недоработку необходимо исправить. Московское Совещание 1948 года не выполнило своих стратегических задач потому что поворот Сталина к Церкви был тактическим ( этот "Савл" так и не стал "Павлом") и Русская Церкви в ситуации временного послабления, а не полноценного взаимодействия с великим государством не смогла в полной мере реализовать свой грандиозный потенциал. Патриарх Кирилл делает все, чтобы сейчас, когда складывается эффективное соработничество с Президентом Владимиром Путиным и Российским государством, смогла. Архиерейский Собор 2017 года, посвященный столетию восстановления русского Патриаршества, должен принять новый православный катехизис, необходимый для того, чтобы возбудить у нашего народа интерес к содержанию, к сути православной веры, к смыслу жизни православного христианина- обожению , (Бог стал человеком, чтобы человек мог стать богом по благодати). Логично, что миссионерский запал от принятия нового Катехизиса должен привести к инициированному Русской Церкви продолжению Московского всеправославного совещания 1948 года, доделать то, что не доделали его отцы – предложить православному миру глобальные миссионерские стратегии. И собрать для этого подлинно Всеправославный Собор в основанном Патриархом Никоном Новоиерусалимском монастыре именно для таких глобальных целей, как центр «отжига и ковки» мировых православных миссионерских элит. Поэтому православные патриархисты 21-го века для того, чтобы «свернуть горы и изменить ход истории», должны взять на вооружение слова, сказанные человеком не из нашего лагеря, но, тем не менее, актуальные: «Будьте реалистами- требуйте невозможного!»

А о.Всеволода я вновь прошу поставить вопрос о почитании вплоть до канонизации идеалов для православных мирян, таких, как крещенный в храме св.Федора Студита У Никитских ворот генералиссимус Суворов, Минин и Пожарский, Хомяков и Вл.Лосский. Адмирала Ушакова прославили, кстати, благодаря нынешнему Патриарху Кириллу и это только начало. Также прошу о.Всеволода побороться за возвращение Церкви храма св.Филиппа на Большой Никитской, превращенного в кабак.

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