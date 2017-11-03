В Сочи началось заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия

На протяжении нескольких дней делегаты будут обсуждать вопросы, связанные с необходимостью продвижения роли православия, как одного из важнейших элементов современного международного диалога. Депутат Государственной Думы и председатель комиссии ассамблеи по международной политике Константин Затулин зачитал приветствие участникам от имени губернатора Краснодарского края. В своём письме Вениамин Кондратьев отметил, что для края большая честь принимать столь авторитетное собрание, ведь именно объединяющий дух православных традиций способствует преодолению националистических, конфессиональных и религиозных противоречий.

Специально к этому событию в сочинском Художественном музее состоялось открытие выставки гравюр «Афон — Святая гора».

Уникальная коллекция привезена из Афона. Эстампы с изображениями религиозного характера раздавались верующим в качестве «благословения» в христианских монастырях. Выставка сыграла символическую объединяющую роль для православных делегатов из разных стран.

ВИКТОР ФИЛОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ СОЧИ Более чем тысячелетия русское присутствие на святой горе оказало большое влияние на межнациональные, межгосударственные отношения, на развитие православия, культуры, духовности. И мне хотелось бы высказать искренние слова благодарности всем, кто собрал святыни, сохранил святыни и предоставил нам возможность с ними познакомиться.

Всего в ассамблею входят 25 стран. 12 из них представили свои парламентские делегации в Сочи. По традиции определяющею роль играют Россия и Греция. В планах на ближайшие дни обсуждение самых острых вопросов, связанных с православием.

КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕНЕНОЙ ДУМЫ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ М.А.П. ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ Конечно будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, тот её аспект, который связан с гонениями и истреблении христиан. Ассамблея уже выступала с этих позиций на последней годовой ассамблеи, которая прошла в Риме. Участники были приняты, в том числе и Папой Римским, который выразил солидарность в данном вопросе с православным миром.

Программа работы ассамблеи запланирована до 25 октября. За это время делегаты обсудят не только актуальные мировые вопросы, но и затронут такие фундаментальные темы, как права человека и мирное существование разных народов.





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