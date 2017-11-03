Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 15:10:54
- Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием далее »
- 15:08:57
- «Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки» далее »
- 13:49:53
- Медведев назвал приоритетную задачу СНГ далее »
- 13:45:46
- Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России далее »
- 13:40:58
- Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества далее »
- 13:38:53
- Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса далее »
- 13:00:31
- Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан» далее »
-
Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Война закончена: что дальше? Право голоса далее »
-
Особая статья 01.11.2017 далее »
-
Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »
-
Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »
-
Выступление К. Затулина по ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС далее »
Детали
В Сочи началось заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия
|23.10.2017
|Источник: Макс Портал (Сочи)
Специально к этому событию в сочинском Художественном музее состоялось открытие выставки гравюр «Афон — Святая гора».
Уникальная коллекция привезена из Афона. Эстампы с изображениями религиозного характера раздавались верующим в качестве «благословения» в христианских монастырях. Выставка сыграла символическую объединяющую роль для православных делегатов из разных стран.
ВИКТОР ФИЛОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ СОЧИ
Более чем тысячелетия русское присутствие на святой горе оказало большое влияние на межнациональные, межгосударственные отношения, на развитие православия, культуры, духовности. И мне хотелось бы высказать искренние слова благодарности всем, кто собрал святыни, сохранил святыни и предоставил нам возможность с ними познакомиться.
Всего в ассамблею входят 25 стран. 12 из них представили свои парламентские делегации в Сочи. По традиции определяющею роль играют Россия и Греция. В планах на ближайшие дни обсуждение самых острых вопросов, связанных с православием.
КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕНЕНОЙ ДУМЫ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ М.А.П. ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ
Конечно будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, тот её аспект, который связан с гонениями и истреблении христиан. Ассамблея уже выступала с этих позиций на последней годовой ассамблеи, которая прошла в Риме. Участники были приняты, в том числе и Папой Римским, который выразил солидарность в данном вопросе с православным миром.
Программа работы ассамблеи запланирована до 25 октября. За это время делегаты обсудят не только актуальные мировые вопросы, но и затронут такие фундаментальные темы, как права человека и мирное существование разных народов.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.