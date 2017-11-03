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Детали
Акции протеста на Украине продиктованы воздействием внешних сил
|24.10.2017 11:40:09
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Происходящие на Украине антиправительственные митинги продиктованы внешними силами, западные страны используют в Киеве технологии, отработанные на первых двух майданах, рассказал «Парламентской газете» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Внешний фактор на ситуацию в Киеве довлеет очень сильно. Более того, происходящее сейчас на Украине во многом аналогично тому, что происходило в Грузии десять лет назад. Тогда в Тбилиси сильно зависели от США, поэтому экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выполнял всё, что от него просила республиканская администрация президента США. Как только вектор сменился на демократов, Саакашвили был смещён», – сказал Жарихин.
Политолог выразил уверенность в том, что Саакашвили не сможет стать следующим президентом Украины хотя бы потому, что изменить Конституцию ему будет технически слишком сложно.
«Сейчас, когда демократы в Белом доме уступили республиканцам, пришло время сменить „демократического“ Петра Порошенко на республиканского «мистера икс». На мой взгляд, им не станет ни Михаил Саакашвили, ни Юлия Тимошенко. Но это в любом случае будет прозападный кандидат», – пояснил политолог.
Мария Михайловская
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