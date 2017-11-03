Закон об образовании Украины – растаптывание международного права

24.10.2017 11:22:09

Уже стало традицией, что чем больше Украина говорит о европейском выборе, тем дальше отдаляется от Европы. Напуганный фашизмом середины ХХ века Старый Свет теперь больше всего боится малейшего подозрения в нелояльности к национальным, расовым, религиозным и другим меньшинствам. И если, например, в отношении ближневосточных мигрантов чрезмерная толерантность смерти подобна, то в отношении коренных европейских народов, действительно, достойна подражания. Украина же своим нацистским законом «Об образовании» словно возвращает ситуацию в 30-40-е гг. прошлого века с разделением своих граждан на юбер- и унтерменшей.

Скандал в благородном семействе

Члены ЕС, которые фактически стали организаторами неонацистского государственного переворота на Украине в феврале 2014 г., упорно отказывались замечать фашизм. Их не убедили ни факельные шествия и «зиги» радикалов, ни «волчьи когти» и свастики на знаменах карателей, ни переписывание истории, ни геноцид населения Донбасса, ни травля русскоязычного большинства. Оказывается, чтобы Европа прозрела, киевскому режиму нужно было просто наступить на хвост восточно-европейским национальным меньшинствам.

И вот тут уж поднялся галдеж и лай, что хоть святых выноси. Против дискриминационной статьи 7 украинского закона «Об образовании», которая с 2020 г. полностью ликвидирует образование на языках национальных меньшинств, выступили сразу шесть европейских стран: Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия и Греция. Поддержала эту позицию и Россия. По заявлению Госдумы РФ, данный закон является этноцидом русскоязычного населения Украины. В свою очередь, спикер верхней палаты российского парламента В. Матвиенко заявила, что РФ примет меры, чтобы не допустить вступления в силу закона об образовании на Украине.

Самым верным союзником официальной Москвы в этом вопросе выступает Венгрия. После отправки коллективной жалобы на Украину за нарушение международных обязательств глава МИД Венгрии П. Сиярто пригрозил Киеву блокированием всех евроинтеграционных инициатив и пересмотром соглашения об ассоциации с ЕС. При прямой поддержке Будапешта организована акция «Самоопределение Закарпатья», которую в Черновцах поддержала и румынская община. О серьезности намерений Венгрии по защите своих соплеменников на Украине говорит тот факт, что премьер-министр В. Орбан дал поручение армии изучить возможность военного вмешательства с целью защиты закарпатских венгров.

Двурушничество киевского режима, который лишь под давлением европейских партнеров решил обратиться по поводу скандального закона в Венецианскую комиссию, в Европе сочувствия не вызвало. Совет Европы созвал специальное совещание по украинскому закону об образовании, после чего принял крайне жесткую резолюцию, требующую отказаться от дискриминации национальных меньшинств. В свою очередь, высокий представитель Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Ф. Могерини подтвердила, что будет добиваться обсуждения закона в органах ЕС с точки зрения его влияния на права меньшинств.

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Все основания для жесткого реагирования у Европы есть. Проводя насильственную украинизацию, Киев нарушает целый ряд норм международного права, на выполнение которых сам же и согласился.

Так, согласно ст. 2 Всеобщей декларации прав человека, «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении… языка ... национального происхождения». Конвенция ООН «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» в ст. 2 обязывает все государства-подписанты «не совершать в отношении лиц, групп или учреждений каких-либо актов или действий, связанных с расовой дискриминацией». Сама же расовая дискриминация трактуется в конвенции как «любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни».

Об этом же говорит и ст. 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающая в том числе дискриминацию по признаку национального происхождения и принадлежности к национальному меньшинству.

Кроме того, Украина, хоть и вопреки сопротивлению неонацистов, ратифицировала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств. Её ст. 8 прямо обязывает Киев обеспечить образование на языках национальных меньшинств, начиная от дошкольного до университетского. Более того, даже в тех регионах, где языки национальных меньшинств традиционно не используются, «если численность лиц, которые используют региональный язык или язык меньшинства, это оправдывает, позволять, поощрять и обеспечивать преподавание на региональном языке и языке национального меньшинства или изучение такого языка на всех соответствующих уровнях образования». Это как раз то положение, которое обязывает создавать русские школы и университеты в регионах, где практически все население использует русский язык.

По линии ОБСЕ Украина является подписантом Парижской хартии для новой Европы, где прямо указывается, что «этническая, культурная, языковая и религиозная самобытность национальных меньшинств будет защищена и что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право свободно выражать, сохранять и развивать эту самобытность». Как говорится в документе, «исполненные решимости способствовать богатому вкладу национальных меньшинств в жизнь наших обществ, мы обязуемся и впредь улучшать их положение. Мы признаем далее, что права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, должны полностью уважаться, как часть всеобщих прав человека».

Также обязательным для исполнения является и решение Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, согласно которому «государства-участники будут стремиться гарантировать, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, вне зависимости от необходимости изучать официальный язык или официальные языки соответствующего государства, имели надлежащие возможности для обучения своему родному языку или на своем родном языке».

В МИД Украины об этом забыли?

Прощай, ЕС?

Обещания Венгрии поднять вопрос о нарушении Украиной своих обязательств в соответствии с соглашением об ассоциации и введении против Киева экономических санкций вполне реальны.

В преамбуле договора и статье 2 содержится прямая ссылка на упомянутые международные документы в сфере защиты прав человека и Парижскую хартию, а стороны договора обязуются придерживаться прав человека и основоположных свобод.

В то же время ст. 477 соглашения об ассоциации, регулирующая возникающие споры, обязывает проводить необходимые консультации, выносить проблемные вопросы на рассмотрение Совета ассоциации, которые являются обязательными для исполнения. А ст. 478 договора предусматривает введение санкций за нарушение обязательств. Причем в случае «нарушения Стороной какого-либо из основных элементов Соглашения, определенных в ст. 2» перестает работать принцип, что эти санкции должны наносить как можно меньший ущерб функционированию соглашения.

Переводя с юридического языка на русский, отход Украины от принципов защиты прав человека, ярким примером чего и является закон «Об образовании», Евросоюз имеет право приостановить любые положения договора об ассоциации, включая и те, которые крайне болезненно скажутся на украинской экономике.

В отличие от украинских дипломатов и руководителей в ЕС акты международного права читать умеют. Как и больно бить за их нарушение. Очертя голову кидаясь в ассоциацию с ЕС, Украина явно по своему обыкновению рассчитывала соглашение не выполнять. А зачем? В лучших традициях героя репризы В. Винокура - на Михайловской площади и на Банковой читают в международных договорах только то, что позволяет «подоить» упитанных бюргеров и всучить им «что-нибудь ненужное». А вот в ту часть, где Украина обязуется что-либо выполнять, рыбу заворачивали.

Остается надеяться, что наглая выходка с законом «Об образовании» все же положит конец этой многолетней вольнице «особой школы украинской дипломатии».

* * *

20 октября по итогам переговоров Павла Климкина, Лилии Гриневич с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом с украинской стороны последовало заявление, что Украина не изменит модель обучения в венгерских школах, пока не будут получены выводы Венецианской комиссии по закону об образовании.

В то же время посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень отметил, что Будапешт продолжит блокировать дальнейшую интеграцию Украины в Евросоюз, чтобы добиться такого функционирования закона об образовании, который бы устроил всех.

Вопрос поднимался на встрече главы МИД России Сергея Лаврова с генеральным секретарём Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Не изменилась и позиция Румынии, президент которой Клаус Йоханнис отменил визиты в Украину до тех пор, пока не будут урегулированы разногласия по вопросу обучения национальных меньшинств на родном языке.

Ольга Шелкова

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