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Детали
Эксперты объяснили причины третьего Майдана на Украине
|20.10.2017
|Источник: Парламентская газета
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили пригласил сторонников выйти на новый митинг против украинской власти 22 октября у здания Верховной рады. Для возникновения третьего Майдана в стране есть как минимум три причины, заявили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
К сожалению украинских властей, предмет для торга ещё остаётся. Во-вторых, нагнетанию ситуации способствует радикальная часть украинцев. Наконец, нельзя забывать о Михаиле Саакашвили, который намеренно используется внешними силами в качестве "тарана" для эскалации конфликта. Ведь очевидно, что Саакашвили не сможет стать президентом Украины, хотя бы потому, что это противоречит законодательству
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