Эксперты объяснили причины третьего Майдана на Украине

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

перейти на страницу автора





Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили пригласил сторонников выйти на новый митинг против украинской власти 22 октября у здания Верховной рады. Для возникновения третьего Майдана в стране есть как минимум три причины, заявили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".





К сожалению украинских властей, предмет для торга ещё остаётся. Во-вторых, нагнетанию ситуации способствует радикальная часть украинцев. Наконец, нельзя забывать о Михаиле Саакашвили, который намеренно используется внешними силами в качестве "тарана" для эскалации конфликта. Ведь очевидно, что Саакашвили не сможет стать президентом Украины, хотя бы потому, что это противоречит законодательству

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.