Жажда крови Саакашвили: в США заказали свержение Порошенко

23.10.2017 16:53:31

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что организаторы «МихоМайдана» хотели спровоцировать кровопролитие на площади перед Верховной радой, чтобы дестабилизировать Украину. С этой целью они заготовили в Киеве тайники оружием и взрывчаткой, однако, СБУ и Нацполиция вовремя нашла спрятанное вооружение. Эксперты «МК» считают, что находка говорит о том, что в США заказали свержение президента Украины.

Во время своего выступления Порошенко также подчеркнул, что Украина больше никогда не окажется в той ситуации, в которой она была с февраля по май 2014 года. По словам Порошенко, обороноспособность республики значительно укрепилась, и она больше не будет слепо вестись за сфабрикованной информацией.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с акциями протеста возле Верховной рады ситуация на Украине далека от стабильности, и Кремль следит за развитием событий. Возможен ли новый Майдан, и обернется ли он для Киева новыми территориальными потерями, «МК» выяснил у экспертов:

Александр ГУСЕВ, руководитель Центра стратегического развития стран СНГ:

- Режим Петра Порошенко сильно отличается от той системы власти, которую возглавлял Виктор Янукович. Мягкотелость последнего сыграла на руку господам Яценюку, Авакову, Турчинову и другим, кто стоял в авангарде Майдана в 2014 году. В свою очередь Порошенко стреляные воробей, он отлично понимает всю сложность ситуации и при необходимости готов будет действовать гораздо жестче, чем его предшественник. В конце концов, если его свергнут, бежать ему будет некуда.

При этом Майдан в Киеве и постепенный развал Украины никак не связаны между собой. Регионы республики постепенно будут все больше обособляться от центра. Причем речь идет не только о Закарпатье, но и о Херсонской, Одесской, Харьковской областях и так далее. В условиях войны и глубокого экономического кризиса, с которыми официальный Киев ничего не может сделать, региональные элиты все чаще будут рассчитывать на собственные силы. Остановить этот процесс практически невозможно.

Владимир ЖАРИХИН, замглавы Института стран СНГ:

- Порошенко прекрасно понимают и чувствует, что прошедшая под стенами акция протеста не самодеятельность народных масс или спонтанное проявление грузинского темперамента, а целенаправленная атака, в том числе, со стороны части республиканской элиты США, которая заинтересована в его замене на своего человека. Не так давно аналогичная история произошла в Грузии: Михаил Саакашвили, будучи ставленников республиканцев, выполнившим не мало их желаний, был вынужден оставить пост президента, так как главой США стал демократ Барак Обама. Новое руководство Вашингтона уже не возражало против возвращения Иванишвили, передачи ему грузинских СМИ с последующим захватом власти в стране.

Как тогда Саакашвили, так сейчас Порошенко становится заложником политических разборок в США. Во время минувших выборов американского президента украинский лидер делал все возможное для того, чтобы победила Хиллари Клинтон. Если кто и вмешивался в американский избирательный процесс, то это Киев, а не Москва. Теперь же окружение Трампа заинтересовано в том, чтобы Украиной правил их человек. Вряд ли это будет Саакашвили или Юлия Тимошенко. Возможно, вакантную должность предложат Валентину Наливайченко.

Порошенко пытается максимально застраховать себя от переворота. Поэтому в ближайшее время он может найти не только оружие, но и другой повод остановить своих противников. В частности, нельзя забывать, что у него тоже есть влиятельные покровители в США. Впереди Украину ждет серьезная борьба за власть.

Артур Аваков

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