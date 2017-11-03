Условия Майдана. Время покажет.

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

В центре Киева с 17 октября продолжается массовая акция протеста. Участники требуют, чтобы выборы в Верховную Раду проходили по открытым спискам, отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда, отмены закона об особом статусе Донбасса, разрыва дипломатических отношений с Россией и объявления импичмента президенту Петру Порошенко. Депутаты Верховной Рады уже приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности... На какие еще уступки готов пойти Петр Порошенко, чтобы сохранить власть?

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