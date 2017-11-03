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Детали
Украина назвала условия покупки газа у России
|23.10.2017 12:29:51
Украина может возобновить покупку газа у России, если точка учета топлива будет перенесена с западной на восточную границу страны. Об этом заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион в интервью «Экономической правде».
«Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы», — сказал Кистион отвечая на вопрос о возможности возврата к закупкам газа в России.
По его словам, в нынешнем формате импорт российского топлива на Украину — это «очень рискованно и безответственно».
21 октября коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что существует вероятность того, что к 2030 году Киев вновь начнет закупать газ у России.
Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, чем европейские поставщики. Российский газ обошелся бы Украине по 172-175 долларов за тысячу кубометров.
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