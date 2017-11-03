В Академии наук Азербайджана обсуждают развал России по «языковому вопросу»

23.10.2017 12:23:14

Намерение федерального Центра сделать изучение национальных языков в республиках России исключительно добровольным, как и ожидалось, встретило мощное противодействие. Застрельщиком, как и ожидалось, выступил Татарстан. Позицию защитников татарского языка от «имперской дискриминации» красноречиво озвучил в конце сентября активист националистического объединения «Азатлык» Фаниль Гилязов. По мнению Гилязова, в федеральном законе «Об образовании» не сказано, что национальные языки должны изучаться в России только добровольно. Позиция «Азатлыка» в этом плане созвучна курсу вице-премьера и министра образования Татарстана Энгеля Фаттахова.

Осудили языковой курс Владимира Путина и националисты в Башкирии. Глава исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов, встречаясь 16 октября с прокурором республики Андреем Назаровым, заявил: русскоязычному населению Башкирии было бы полезно изучать башкирский так, как русские дети изучают в соседнем регионе татарский язык. «Давно доказано медицинской наукой, что знание нескольких языков улучшает работу и развитие обоих полушарий мозга, — обосновал свою позицию Ишемгулов. — Людям, знающим башкирский язык, также легче освоить многие иностранные языки, например, английский и немецкий, так как в них есть общие буквы с башкирским языком, например, буква „h“, которую трудно произносить, не зная башкирского языка. Люди, которые с перспективой смотрят в будущее, прекрасно понимают значение башкирского языка, который относится к тюркской группе языков, для международных взаимоотношений».

Не остались в стороне националистические активисты из другого тюркского региона — Чувашии. 21 октября глава Чувашии Михаил Игнатьев получил грозное письмо от чувашской национальной организации «Иреклех» с требованием не допустить «дискриминации чувашского языка».

Национальные (точнее, националистические) чувашские объединения по языковому вопросу в регионе намерены идти тем же курсом, что и Всемирный конгресс татар и Всемирный курултай башкир. «Дискриминацию» чувашского языка в России будут обсуждать 28 октября в Чебоксарах, на заседании Чувашского национального конгресса.

Защитники «ущемляемых» нацязыков из Поволжья получают поддержку и из нетюркских регионов. О том, что языки регионов России должны быть обязательны для обучения наравне с русским, высказались осенью кумыкские и лезгинские активисты из Дагестана, представители черкесских общественных организаций Краснодарского края, общественные деятели из Якутии, Коми и т. д.

Одним словом, июльское заседание в Йошкар-Оле, где президент России Владимир Путин призвал положить конец антиконституционным и русофобским тенденциям в образовательной сфере нацрегионов, стало историческим. Против намерений Москвы выступают не только «отечественные» защитники региональных суверенитетов. Поднявшуюся на языковой теме антипутинскую националистическую волну более чем положительно оценили в научных и политических кругах Азербайджана.

В октябре на ресурсе азербайджанской партии Yeni Musavat Bastainfo вышла статья под более чем красноречивым заголовком «Путь к ослаблению России — развитие внутри нее пантуранистских идей».

Автор статьи, сотрудница Института философии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ясемен Гарагоюнлу, заявила, что выражает полную поддержку «языковым» выступлениям националистов в Татарстане и Башкирии. «Считаю, что независимые тюркские государства должны поддерживать эти митинги и требования, — пишет Гарагоюнлу. — У тюркских государств должны быть образовательные, языковые, культурные, и информационные программы для тюркских субъектов Российской Федерации. Турция и Азербайджан должны держать российских тюрок в своей культурной орбите».

Тут же ученая поясняет, зачем Баку и Анкаре надо оказывать благодеяния российским татарам, башкирам, карачаевцам и другим тюркам России: «Чтобы они не обрусели и не ассимилировались». Госпожа Гарагоюнлу, следуя шаблону классического наследия пантюркистов, называет исторический опыт мирного сосуществования русских и тюрок внутри России «геноцидом тюрок». По словам сотрудницы НАНА, в последние 300 лет на Северном и Южном Кавказе Россия только и делала, что проводила геноциды и этнические чистки среди тюркского населения.

«На тюркских землях на западе Азербайджана была создана Армения, а также была уничтожена тюркская полоса, проходящая с Кавказа до Черного моря и соединяющая Кавказ с Османской империей». Под «тюркским» коридором из Кавказа в Блистательную Порту Гарагоюнлу имеет в виду… нынешние Краснодарский край, Абхазию, Южную Осетию и Грузию. «Батум был центром выхода кавказских тюрок через Черное море в Европу, на этой полосе были Ахалкалаки, Месхетия (регион проживания турок-месхетинцев — EADaily). Россия разорвала эту этническо-географическо- культурную нить, сформировав на Кавказе христианскую доминанту в лице грузин и армян, предотвратила интеграцию османов на Кавказ и в регион Идель-Урал (Поволжье — EADaily)».

Посыпая щедрой рукой соль на раны российских пантюркистов, Гарагоюнлу рассказывает фантастические вещи: «Во время подготовки плана захвата Кавказа и Средней Азии Петр Первый спросил у панславянистских ученых, как можно захватить эти территории, с чего нужно начинать? Панславянисты ответили, что нужно разделить единый тюркский язык на отдельные говоры для того, чтобы создавать новые народы и расколоть тюркскую идентичность. И сегодня русские реализуют эту программу для того, чтобы обрусить, охристианить, ассимилировать тюркскую географию. Эта политика направлена на то, чтобы путем обрусения-охристианизации и размещения этнических христиан в тюркских географиях создавать демографический дисбаланс и в итоге уменьшать численность тюрок».

Этот образчик русофобского мифотворчества, рожденный сознанием представительницы гуманитарной академической сферы Баку, можно было бы счесть вариацией на тему любимого татарскими «национал-патриотами» мифа про то, как стрельцы Ивана Грозного под угрозой смерти заставляли казанских татар принимать крещение. Этот миф, как и другие вариации на его тему, теперь практически безобиден. У адекватных татар пантюркисткие легенды о взятии Казани вызывают в лучшем случае смех, в худшем раздражение. Но Ясемен Гарагоюнлу не берет пантюркистские нарративы в их голом виде, а задает им вектор актуального политического развития. «Нынешняя Российская Федерация симбиоз славянских и тюркских народов. В России собраны две альтернативные цивилизации и культуры: русско-славянская, христианская, православная и тюркско-мусульманская. Значит для того, чтобы развалить, ослабить Россию нужно воспользоваться линией разрыва этих двух культур. В Российской Федерации существует автономные тюркские государства — Татарстан, Башкортостан, Алтайская Республика, Тува, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Саха, Чувашия, Крым, Гагаузия, Каракалпакстан (так в тексте — EADaily). Россия знает, что существование тюркских автономий является линией разрыва, и Россия развалится именно из этой линии. Нынешняя Россия сформирована путем захвата Золотой Орды. Судьба, будущее, и вообще существование России, которая является хозяином огромных территорий Евразии, зависит от восстания и политической воли тюркских народов, которые живут под игом России». Тюрки России, по мнению Гарагоюнлу, сейчас переживают небывалый пассионарный подъем и хотят покинуть «тюрьму народов». Чтобы не распасться как СССР, Россия «осуществляет силовое насаждение русского языка и культуры в тюркских субъектах».

Материал госпожи Гарагоюнлу выглядит довольно грозно. Но в тексте бакинской ученой есть моменты, которые невозможно воспринимать без смеха. Описывая идущую с царских времен «геноциидальную» политику России по отношению к тюркам Поволжья и Кавказа, Гарагоюнлу называет ее «доктриной Ильминского-Толстова». Ильминский, скорее всего, это Николай Иванович Ильминский (1822−1891) — востоковед и просветитель народов Поволжья, переведший на кряшенский язык Евангелие и Псалтирь. В конце жизни Ильминский писал Константину Победоносцеву о том, что набирающие силу в Поволжье пантюркисты стремятся загнать никогда не знавших ислама кряшен в ислам, а оттуда — в татарскую нацию и «теплую» общетюркскую семью.

С Толстовым, который по словам Гарагоюнлу, осуществлял геноцид тюрок на Кавказе, получилось куда смешнее, чем с Ильминским. Сергей Павлович Толстов (1907−1976) — известный советский археолог, специалист по древним государствам Средней Азии. Но вполне возможно, что сотрудница азербайджанской Академии наук Гарагоюнлу записала в «архитекторы геноцида тюрок на Кавказе» не выдающегося советского историка, а его родню. Генерал от кавалерии Сергей Толстой, дед востоковеда, участвовал в русско-турецкой войне 1878−1879 годов, с 1900 по 1905 годы был наказным атаманом Терского казачьего войска. Одним словом, пример верной службы своему Отечеству и никаких признаков того, что Сергей Евлампиевич Толстов когда-то кого-то мог подвергать геноциду. Пантюркисты разве что могут зацепиться за то, что казачий сотник Сергей Толстов в 1873 году принимал участие во взятии Хивы. Но по словам Гарагоюнлу, Толстов «геноцидил» тюрок не в Средней Азии, а на Кавказе! Так и хочется спросить госпожу Гарагоюнлу: если она имела в виду Толстова-деда, не причислила ли она Хивинское ханство к «исторически разделенному» в XIX—XX вв.еках «Великому Азербайджану»? Хотя госпожа ученая могла иметь в виду не Толстова, а Толстого. Интересно, какого. Самый известный в мире представитель фамилии Толстых, он же автор «Войны и мира», в молодости воевал на Кавказе. Другое дело, что Лев Николаевич Толстой горцев не «геноцидил», а даже восхищался ими…

«Российский читатель может воспринять статью Гарагоюнлу как бред сумасшедшего, — сказал EADaily член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Исмаил Шабанов, председатель общественной организации «Талышская диаспора России». — Но сумасшедших в Институте философии Академии наук Азербайджана не держат. Свой материал, направленный в поддержку идущих против Владимира Путина российских национал-сепаратистов, Гарагоюнлу писала в более чем здравом рассудке. Ясемен Гарагоюнлу пришла в науку с политической нивы — из молодежной организации партии Yeni Musavat. Четыре года назад Гарагоюнлу призывала международное сообщество обратить внимание на якобы осуществляемый режимом Исламской республики «геноцид» тюрок в Иране. Могу точно сказать, что эти опасные для мирных азербайджанско-иранских отношений деструктивные призывы были согласованы с бакинскими политическими кругами. Как и была согласована увидевшая свет в октябре антироссийская статья Гарагоюнлу, где эта молодая женщина называет «геноцидом тюрок» стремление Владимира Путина защитить русский язык.

Все публичные высказывания азербайджанских ученых проходят предварительную сверку с соответствующими курирующими органами. Институт философии Национальной академии наук Азербайджана курируется главой администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, академиком НАНА. И обратите внимание на следующее. Большая часть принятых в Азербайджане историко-политологических идеологем, где Азербайджану отведено место «жертвы» сговора европейских держав, а азербайджанскому народу — роль разделенной нации, разработаны как раз Рамизом Мехтиевым".

Муса Ибрагимбеков

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