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Детали
Об исламском образовании на конференции в Уфе
|23.10.2017 11:50:46
19 - 20 октября в Уфе прошла X Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXIвека». Организаторы юбилейного мероприятия – Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России, Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы (БГПУ) при содействии Администрации Главы Республики Башкортостан и Министерства образования и науки Российской Федерации и в кооперации с Международной исламской организацией по образованию, науке и культуре (ISESСО/ИСЕСКО) и Федерацией университетов исламского мира (FUIM/ФУИМ).
В числе его гостей и докладчиков были известные теологи и религиоведы, преподаватели вузов и священнослужители из разных регионов России, зарубежные гости.
В работе конференции принял участие и заведующий отделом исламских исследований Ильдар Сафаргалеев, который выступил на панельной сессии «Теология в современной системе образования и духовно-нравственные ценности традиционного российского ислама в поликультурном пространстве» с докладом «Возрождение Тасаввуфа и медресе «Расулия», вызвавшем неподдельный интерес и вопросы у взыскательной аудитории форума.
На форуме также выступили: Верховный муфтий Талгат Таджуддин, заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Алмаз Файзуллин, муфтий города Стамбул, профессор Хасан Камиль Йылмаз, Управляющий Уфимской епархией РПЦ, Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, доктор, директор института диалога цивилизаций и культур университета «Аль-аль-Бейт» (Иордания) Мухаммад Мухтар Дерар Аль Муфти, заведующий отделом образовательных учреждений Духовного управления мусульман Кыргызстана (Бишкек) Аким Эргешов, профессор хадисоведения университета «Аз-Зайтун» (Тунис) Мохамед аль-Насер аль-Зааири, заведующая кафедрой сравнительной политологии РУДН, доктор политических наук, профессор Мария Мчедлова, ректор Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына кандидат филологических наук, доцент Канат Садыков, профессор Болгарской исламской академии шейх Абдурраззак Ассаиди и др.
Ключевым моментом пленарной части мероприятия стало подписание договора о сотрудничестве между Кыргызским исламским университетом и РИУ ЦДУМ России, в котором приняли участие ректоры дружественных вузов.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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