В последнее время основной поток новостей из этого пространства касается главным образом Украины, отчасти Молдовы и совсем немного - Прибалтики. Широкая публика мало представляет себе, что происходит даже в Белоруссии и Казахстане, не говоря уже об Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении.

Именно об этом будут говорить собравшиеся в студии программы "Что делать?" эксперты, изучающие внутреннюю и внешнюю политику упомянутых и других стран, объединённых понятием "постсоветское пространство".

Участники: Леонид Калашников, депутат ГД РФ, председатель комитета по делам СНГ; Константин Затулин, 1-й заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, руководитель Института стран СНГ; Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ; Алексей Кочетков, политолог, журналист, президент фонда "Народная дипломатия"; Аждар Куртов, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии"

