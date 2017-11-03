Это уже не миграция, а эвакуация

23.10.2017 11:28:10

О проблемах миграции из Украины рассказывают два эксперта. Один из них находится и сейчас на Украине и старается смотреть на проблему так, чтобы не обидеть нынешнюю власть. Другой был вынужден выехать в Россию из-за своей честной позиции и нежелания подтасовывать факты. Но оба сходятся на том, что процесс бегства из Украины набирает обороты.

Руководитель исследовательской компании Research & Branding Group Евгений Копатько, оценивая число желающих выехать из Украины, считает, что «более 50% украинцев при тех или иных условиях готовы уехать из страны, причём свыше половины из этого числа - люди в возрасте до 40 лет. Эта тенденция сложилась за последние 3 года. Когда идёт война, резко сокращается уровень производства, растёт безработица, особенно в индустриально-промышленном секторе, это заставляет людей покидать страну. Как правило, чаще всего население востока Украины едет в Россию, а с запада - в Европу, хотя довольно часто западники работают и на территории Российской Федерации».

По данным социолога наиболее привлекательными странами являются: «Прежде всего, это Российская Федерация, где, по данным ФМС, сейчас находятся более 1,2 млн. человек; на втором месте - Польша, которая в ближайшее время станет первой. Как сообщают польские источники, в этом году на её территории будет находиться 1 млн. 350 тысяч украинцев». Жители Закарпатья чаще едут в Венгрию, жители Черновицкой области - в Румынию, так как «примерно по 100 тысяч жителей Черновицкой и Закарпатской областей имеют паспорта этих европейских стран», считает Копатько.

Бывший начальник департамента по делам беженцев и приюта Государственного комитета по делам национальностей и религий Николай Ерух уточняет: «Очень много учится наших в Варшаве и в Кракове, высоко котируется Вроцлав. Если говорить о медицинском персонале - то это Чехия и Словакия. Айтишники уходят дальше - в Великобританию, Францию, Германию. Тем более, что сейчас уже выбор стал больше, стало поспокойнее и полегче выезжать».

По мнению Еруха «в первую очередь, выезжают «мозги». И что самое в этой ситуации, говоря сленгом, стрёмное, это то, что они вывозят свои семьи. Сами понимаете, что их дети уже точно не вернутся, а также и родители, потому что они хорошо пристроились. Это, в первую очередь, квалифицированные айтишники… Во вторую очередь, выезжают квалифицированные специалисты. И в третью очередь, выезжают те специалисты тех квалификаций, по которым местное население не будет работать - это строительные, тяжёлые сельскохозяйственные и подсобные работы. Ну и отдельно берём работников медицины, которые выехали ещё до «революции достоинства» и сейчас продолжают выезжать».

Как-то не сложилось на Украине с достоинством, если оттуда бегут все трудоспособные. Только врачей за год выезжает по 7 тыс. человек.

Причиной массовой миграции эксперт считает то, что «у нас на сегодняшний день достаточно высокий уровень истерии в обществе, причём нездоровый - мы плюёмся один на другого. Вам хочется просто выехать в чужую страну, где вы спокойно приходите на работу, включаете телевизор и не вникаете, что там у кого происходит». Николай Ерух не хочет уточнять, что тут не просто плюются друг в друга, а четвертый год после путча -убивают друг друга.

Мотивами, по которым граждане Украины бегут из своей страны, он называет следующие: «Первое - это ощущение спокойствия. Второе - это ощущение того, что у детей и у семьи есть будущее. Ну а третье уже идёт, конечно, материальное обеспечение, социальный пакет, медицина и прочее».

Но в целом, считает Ерух, нет ничего страшного в том, что «нам неоткуда брать демографический резерв. Вот это беда, но катастрофического в этом ничего нет. Да, привнесём какой-то дисбаланс, но это всё нивелируется при умном подходе к данному вопросу. Просто если страна смотрит, что такое происходит, она должна вести нормальную миграционную политику, стратегическую, на будущее».

Беды не было бы, если бы в стране при власти оказались умные и проводили нормальную внутреннюю политику. Тогда бы и такого количества мигрантов не было. А при нынешнем режиме Украина может быстро превратиться в дикое поле. Учитывая ситуацию в стране, поток политических и экономических беженцев из Украины будет нарастать. В связи с большим количеством украинских беженцев в России, Президент РФ Владимир Путин заявил на недавнем заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что государство будет оказывать им поддержку. «Я считаю, что это справедливо, что мы должны этих людей подержать. Те, кто хотят остаться в России, должны такую возможность иметь. Мы сейчас над этим работаем», - сказал он.

А первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал о конкретных изменениях в законодательстве, которые намечается принять. По мнениюЗатулина, «присутствие в законе о гражданстве оговорки, что речь идёт о наших соотечественниках, происходящих с территории Российской Империи и Советского Союза, но в современных границах Российской Федерации» - несправедлива и её намерены убрать. «Соответствующий законопроект внесён еще в декабре прошлого года. Он лежит пока без рассмотрения - есть несогласные с ним, в том числе и в администрации президента в государственно-правовом управлении, к сожалению. На вопрос «удастся ли оперативно решить это вопрос?», Затулин ответил: «Я надеюсь, что удастся. Для этого я и задавал свой вопрос президенту». Упрощение получения российского гражданства жителями Украины решит множество проблем, как беженцев, так и самой России, нуждающейся в квалифицированных специалистах. Источник

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