Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от угрозы

20.10.2017 14:52:41

Наблюдатели на границе РФ и Украины не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Очевидно, что за наблюдателями (ОБСЕ на границу - прим.) могут последовать и вооруженные силы Украины и не только они, но и отряды экстремистов, хорошо известные своими бесчеловечными действиями. И здесь уже никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий, - цитирует ТАСС его слова.

Он отметил, что присутствие наблюдателей позволит исключить обвинения в адрес России о вмешательстве, но - что гораздо важнее - не избавит жителей Донбасса от смертельной угрозы.

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