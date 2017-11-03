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Детали
В Латвии защитники русских школ предложили вариант закона об образовании
|20.10.2017 14:50:45
Активисты, выступающие против перевода всех латвийских школ на латышский язык обучения, планируют предложить властям республики свой вариант закона об образовании, сообщил в четверг представитель Латвийской ассоциации защиты русских школ Константин Чекушин.
В начале октября министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в 2020 году все школы нацменьшинств должны быть переведены полностью на латышский язык обучения. Латышский — единственный государственный язык в республике, а русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного. При этом около трети школ в стране ведут обучение не только на латышском языке, но и на русском.
"Латвийская ассоциация защиты русских школ Латвии, в которой я состою, намерена разместить на портале Manabalss.lv альтернативный закон, который будет регламентировать жизнь в школах национальных меньшинств. Его можно почитать на сайте организации", — сказал Чекушин в эфире радиостанции Baltkom.
На латвийском портале Manabalss.lv публикуются различные законопроекты. Те из них, которые набирают более 10 тысяч подписей, могут быть переданы на рассмотрение в Сейм.
Чекушин уточнил, что этот альтернативный законопроект был разработан еще в 2004 году при помощи специалистов, на то время работавших в министерстве образования.
"Естественно, его надо дополнить и преобразовать, но суть проста — должна быть гарантирована возможность обучаться на языке семьи. Спрашивают — а что, если здесь появятся китайцы, то и на китайском? Да, если появятся 60 тысяч китайцев, их родители объединятся и скажут, что им нужна своя китайская школа, то конечно", — пояснил активист.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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