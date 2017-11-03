Россия не допустит в Донбассе повторения событий в Сребренице, заявил Путин

20.10.2017 14:33:54

Москва опасается, что закрытие границы между Россией и непризнанными народными республиками на востоке Украины до решения политических вопросов приведет к трагедии в Донбассе подобно той, что случилась в Сребренице, заявил Владимир Путин.

Он предположил, что в Донбассе может произойти резня, заверив, что Россия этого не допустит.

Муниципалитет Сребреница в Боснии и Герцеговине стал местом ожесточенного столкновения сербских и бошняцких военных формирований в ходе конфликта 1992-1995 годов. В частности, вооруженные части боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича в июле 1995 года убили более шести тысяч местных мужчин-бошняков. В Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге до сих пор продолжается суд против Младича.

Украинские власти весной 2014 года приступили к военной операции против ЛНР и ДНР, провозгласивших независимость после государственного переворота в стране. Как свидетельствуют последние данные ООН, свыше десяти тысяч человек погибли в результате конфликта.

Несмотря на принятие контактной группой в Минске трех документов, которые регламентируют шаги по урегулированию противостояния, стороны продолжают перестрелки.

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