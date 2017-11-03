В Приднестровье собирают подписи в поддержку присутствия российских войск

20.10.2017 14:32:17

Представители общественных ветеранских организаций Приднестровья совместно с Федерацией профсоюзов объявили сбор подписей в поддержку действующего формата миротворческой операции и против вывода российских миротворцев и военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из региона.

На центральной площади столицы была установлена специализированная палатка, в которой все желающие могут поставить подпись под заявлением.

«Собираем подписи, чтоб миротворческие силы у нас остались в Приднестровье. Чтоб мир был. Потому что мы создавали республику с 1989 года. Мы счастливы, что народ с пониманием относится к такому огромному, жизненно-важному делу», — сказал представитель Объединенного совета трудовых коллективов (ОСТК) г. Тирасполя Федор Куськин.

Напомним, ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным пребывание российских миротворцев в Приднестровье, они были приравнены к «оккупационным войскам». Власти Кишинёва попытались внести вопрос в повестку дня сессии ООН, а представители молдавской общественности, предложили руководству страны выйти из Соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта на Днестре.

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