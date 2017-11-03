Все против Порошенко. Время покажет. Выпуск от 19.10.2017

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

В центре Киева с 17 октября продолжается массовая акция протеста, участники которой требуют создания антикоррупционного суда, изменить избирательное право, а также отменить депутатскую неприкосновенность.



Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, со ссылкой на собственные источники, рассказал, что у США есть два кандидата, которые примут участие в предстоящих президентских выборах на Украине и в настоящий момент проходят подготовку.

Эксперты "Время покажет" пытаются понять, объявят ли импичмент Петру Порошенко и кто станет следующим президентом Украины.





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