Зачем России снова Афганистан

20.10.2017 13:26:59

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Российская сторона готова поспособствовать вступлению Афганистана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил спецпредставитель президента России по этой центральноазиатской стране Замир Кабулов.

"Кабулу предстоит ещё пройти определённый путь до полноправного членства в организации, – признал, впрочем, чиновник. – Однако мы делаем всё для того, чтобы это произошло".

Для чего России Афганистан в ШОС?

"Это поможет Афганистану", – сказал как припечатал Кабулов.

Однако времена безудержного интернационализма и филантропии во внешней политике России, кажется, прошли. Чем таким так уж хорош Афганистан, что мы должны рваться помочь ему? До Нового года с Дедом Морозом, исполняющим желания, вроде бы далеко. Да и новый год в Афганистане отмечается весною, когда Новруз, и год вообще 1438-й, причём не только по мусульманскому календарю, но и, так сказать, по общественному, по переживаемому историческому этапу. Наконец, там господствует ислам, а в нём нет места Деду Морозу.

В общем, по всем этим и массе других причин нас с подарками в Афганистане не поймут. Как однажды уже не поняли.

А сегодня эта страна и вовсе плотно и прочно находится в орбите США. Там размещены американские войска, там действует проамериканское правительство, там на местах царят наркобароны, вырастившие свой смертоносный бизнес под отеческим зонтиком американских партнёров. Зачем такая страна в ШОС, где с вступлением в 2017 году Индии и Пакистана прибавилось, конечно, геополитического веса, но прибавилось и конфликтов?

Правда, Замир Кабулов то ли проговорился, то ли проговорился сознательно, отметив, что против вступления Афганистана в ШОС "настроены США, которые могут оказать давление на афганцев". Может быть, дело в этом – в попытке вырвать эту важную для нас страну из цепких лапок американцев? Да пока те не успели использовать её как таран против России, разносящий ударами террористов её центральноазиатское подбрюшье?

"Зачем это делается? – переспросил в разговоре с Царьградом один из ведущих в России специалистов по центральноазиатскому региону, старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Грозин. – Ну, во-первых, для того, чтобы в конечном итоге ещё раз подчеркнуть, что только в рамках этого континентального соглашения можно реально изменить ситуацию в Афганистане к лучшему. Потому что ШОС – это структура, которая, в принципе, изначально предполагалась и затачивалась, в том числе и на создание стабильной ситуации в пространстве Евразии. Собственно, и окончательное принятие Индии и Пакистана, насколько бы это спорно ни смотрелось, сколько бы потенциально конфликтных зон при этом ни появлялось, в целом это оправданная стратегия, нацеленная на обеспечение преимущественно процессов разрешения и разрушения конфликтогенных процессов в Евразии".

А главное, подчеркнул учёный, как показала история последних 20 лет, Афганистан способен решить свои проблемы только через вовлечение во внутриафганское урегулирование своих соседей, а не государств, которые находятся за тысячи километров от Афганистана. "И эти соседи в основном ментально или по религиозно-политическим, либо по социальным аспектам гораздо ближе к афганскому обществу, чем Запад", – подчеркнул Грозин. То есть члены именно Шанхайской организации сотрудничества, по его убеждению, способны предложить всем сторонам затяжного гражданского конфликта в Афганистане приемлемые условия для того, чтобы они как минимум снизили накал взаимной ненависти и борьбы.

То есть Афганистан нужен ШОС, чтобы тушить там конфликт вместо США?

Не совсем так уж напрямую, но в целом – да, уверен специалист по региону. Даже если попытаться поверить, что Штаты действительно желают притушить гражданскую войну в Афганистане, вопреки своим природе, инстинкту и интересам, то именно в ШОС имеются сегодня многочисленные форматы для урегулирования конфликтов вообще и афганского, в частности.

И главное, считает Грозин, здесь есть условия для того, чтобы консолидировать все эти проекты и усилия в рамках общей организации.

"Другое дело, что на этой площадке лежит здоровенное бревно в виде американского присутствия, – оговорился он. – Но времена меняются. Кабульское правительство уже сейчас я не стал бы называть однозначно марионеточным. В Афганистане происходит та же самая трансформация, которая происходила с марионеточным режимом в Ираке. Просто по мере ротации элит, которая там происходит, приходят новые люди, которые не чувствуют себя обязанными американцам. Так как чувствовали себя люди из первой администрации Хамида Карзая. Они не приехали в американском обозе, условно говоря. Они более свободны".

Так это ли не опасно? Это же – прямой вызов американцам снова так обострить ситуацию в Афганистане, чтобы они снова стали там нужны! Не отсюда ли, кстати, участившиеся сообщения о всё новых нападениях смертников, о новых терактах в этой стране? Которые на самом деле не нужны тем же талибам, которым и приписывают недавние атаки на правительственные казармы: шансов таким образом сместить правительство у них нет, а вот шансы американцам ещё увеличить своё присутствие в Афганистане такие нападения как раз и дарят.

"Элиты, которые сейчас у власти в Афганистане, понимают, что победить талибов они не в состоянии, – разъяснил внутриполитическую обстановку в этой стране Андрей Грозин. – Талибы тоже не в состоянии свергнуть власть официального Кабула по всей территории страны. И тем более в самом Кабуле, и тем более в условиях сохранения американского военного присутствия. И тоже это понимают".

А это равновесие в условиях Востока прокладывает, как ни парадоксально, путь… к гражданскому миру. "Пока, на нынешнем этапе, в нынешних условиях это невозможно, – отметил учёный. – Но с другой стороны есть исторические прецеденты. Ну, чтобы не отвлекаться от центральноазиатской тематики, достаточно вспомнить таджикскую гражданскую войну. Они там в 1993-1994 годах так резали друг друга, что казалось, целыми регионами расходятся навсегда, и никто их за стол не усадит. Однако же… Вступила в дело дипломатия, прошли определённые военно-политические изменения, и всё поменялось".

Тут можно, однако, добавить: поменялось потому, что в те годы американцы были слишком заняты наведением своего порядка на европейском направлении, и им было не до того, чтобы влезать в далёкий и малознакомый регион. А здешним соседям, включая прежде всего Россию, как раз важно было всех замирить и успокоить, к чему она и приложила все возможные усилия. Теряя, в том числе своих солдат. А будь иначе и окажись там США, то, пожалуй, в Таджикистане резня продолжалась бы до сих пор. А по закрытым и хорошо защищённым военным базам сидели бы американские солдаты и умиротворённо за этой резнёю наблюдали бы.

Что они сегодня в Афганистане и делают…

Получается, что путь в ШОС – путь к миру в Афганистане?

"Сегодня установилось шаткое равновесие, – соглашается эксперт. – Но американцы своей новой стратегией это равновесие могут подорвать. Они могут попытаться ослабить талибов через организацию воздушной войны, через спецоперации и так далее. И тогда у официального Кабула появится соблазн подумать, что они теперь с ними при помощи американцев сами справятся. Но это действительно иллюзии, и иллюзии опасные. Подорвать отчасти потенциал талибов они теоретически могут. Но не кардинально, и только на время".

И потому путь к какому-то национальному примирению неизбежен. В конце концов, Афганистан далеко не всегда воевал, как это теперь кажется, напомнил Грозин. Ещё в начале 1970-х годов это была достаточно развитая по местным меркам, довольно богатая страна, которая "по тогдашнему, прошлого века, экономическому потенциалу превосходила нынешний, современный Афганистан на порядки".

А значит, вхождение Афганистана в ШОС, особенно если это будет иметь следствием сокращение присутствия в этой стране американцев, будет означать расширение возможностей для налаживания мирного диалога через посредничество континентальных держав.

И этой здесь выгодно всем. Кроме американцев.

Ну, так и нечего им тут делать…

Цыганов Александр

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