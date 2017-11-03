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Детали
Вопрос Константина Затулина Владимиру Путину на Валдайском форуме
|20.10.2017
|Источник: Россия 24
Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками спросил у Президента России о планах по облегчению получения гражданства РФ для беженцев с Украины.
К. Затулин: Владимир Владимирович! Мы все знаем, что в течение последних лет в Европейском союзе конфликты из-за наплыва мигрантов, очень острые, внутренние. После начала событий на Юго-Востоке Украины Россия без особого шума приняла свыше миллиона, миллион двести тысяч, беженцев, которые бежали от войны и репрессий. И эти люди в большинстве своем не хотя возвращаться, их трудно за это осуждать – они хотят обрести новую Родину в России. Будут ли с Вашей стороны поддержаны дополнительные изменения, чтобы мы могли их быстрее адаптировать, абсорбировать в России?
В. Путин: Да, такое поручение у Правительства в соответствующих наших органах и инстанциях есть. Делать нужно аккуратно, имея ввиду наши возможности, имея ввиду социальные последствия, готовность или неготовность социальной инфраструктуры. Но я считаю, что это справедливо, что мы должны этих людей поддержать, кто хочет остаться в России, должны такую возможность иметь. Мы сейчас над этим работаем. Но миллион у нас, даже чуть больше по нашим разным подсчетам, как вот недавно Польша сказала: миллион украинцев уже в Польше, и достаточно много в других странах. Это беда, конечно, беда. Происходит деиндустриализация, останавливаются крупные предприятия промы8шленные, рынок российский потерян, товары никому не нужны. Металлургическая промышленность там еще работает, но машиностроение, авиация, космос там, конечно, в тяжелом состоянии. То есть высокотехнологичные, перспективные сферы. Но я надеюсь, что это тоже когда-то пройдет. Очень на это рассчитываю, в том числе в результате взаимодействия между Россией и Украиной. Думаю, что восстановление связей необходимо. Кстати, и России тоже.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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