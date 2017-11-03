О каше в головах украинских политиков

20.10.2017 12:42:38

Артём Михайлович Журко Политобозреватель, редактор сайта "Материк".



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Политобозреватель, редактор сайта "Материк".

Многие из вас, которые верят в существенные подвижки в переговорном процессе контактных групп в Минске и реинтеграцию ДНР и ЛНР под украинскую юрисдикцию, судя по всему, совершенно не понимают, с кем именно приходится иметь дело переговорщикам со стороны ДНР и ЛНР.

Вот вам видео с ток-шоу на западноукраинском телеканале ZIK. Это видео подробно разбирал Анатолий Шарий у себя на канале. В своем ролике Шарий сконцентрировал внимание на неадекватах, которые присутствуют в студии, и, в частности, на ЛГБТ-волонтерке из зоны АТО (да, бывает и такое – ред.) , которая демократично прямым текстом затыкала рот оппонентам.

То, что идиотов хватает в украинском медиапространстве - это давно не новость. Но давайте послушаем, что говорит самый "лайтовый" персонаж на этом ток-шоу Роман Бессмертный. Бессмертный, который ранее предлагал Порошенко свой законопроект "О статусе территориальных громад, т.н. Донецкой и Луганской областей", решил разъяснить суть того, что он собственно предлагал. Конкретно Бессмертный предлагает запустить диалог между людьми, которые живут на территориях ДНР и ЛНР и т.н. "Украины". Не между военными, как могло бы показаться, а именно между обыкновенными гражданами, которые живут по обе стороны фронта. Бессмертный уточнил и механизм, согласно которому всё это будет работать. К примеру, нужно поставить коммуникационный центр, где-нибудь в Марьинке (это как раз линия разграничения, где, как правильно подметил Бессмертный, снаряды летают над головами в обе стороны), посадить туда 10 жителей Горловки и 10 человек из… откуда бы вы думали? Из Киева? Может быть Львова? Или на худой конец из Днепропетровска? Нет, из Мариуполя!!! После чего Бессмертный предлагает сказать им: "Хлопцы, договаривайтесь между собой, и потом скажите, что должны вместе сделать все мы, чтобы вы жили вместе". И вот после того как эти две стороны договорятся друг с другом, при содействии ОБСЕ или ООН, они по плану Бессмертного придут к украинским депутатам и скажут: «Дорогие депутаты примите нам соответствующий закон!».

Если бы Бессмертный не продолжал дальше и поставил бы точку, то ответ двух сторон переговорщиков был бы очевиден: «Убирайте к чертовой матери ваши (украинские) войска и мы спокойно объединимся, согласно нашей воле, высказанной еще на референдуме 2014 года!». Ну так же? Или у жителей Мариуполя есть что делить с горловчанами?

Но Бессмертный продолжил: «Меня больше волнует не как я (киевлянин – ред.) буду налаживать с ними отношения, а как они (жители Донбасса – ред.) будут налаживать отношения между собой».

Что не так в отношениях обычных жителей Горловки и Мариуполя? Они, конечно же, не без проблем, устроенных на специальных КПП на линии разграничения, но всё таки ездят друг к другу и спокойно общаются, как и общались и до войны. Но видимо Украина и их политики живут в иной реальности.

То есть, по мнению Бессмертного, на Украине действительно идет гражданский конфликт (что, конечно же, уже достижение для отдельных персонажей украинского политикума думать именно так), но воюют там граждане Донбасса друг с другом, а иначе какой у граждан по обе стороны фронта может быть конфликт? И, соответственно, именно жителям Донбасса и нужно договариваться друг с другом, и никак в этот процесс не должны вмешиваться ни Киев, ни кто-либо другой. Бессмертный даже провел аналогию: «Не могут же, например, на Луне решать, как нам жить в Киеве».

Вы понимаете, какая каша у него в голове??? А ведь Бессмертный это не просто человек с улицы. Это, на минуточку, с 2014 года по апрель 2016 года представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины. Человек, который не понимает даже сути конфликта, занимается его урегулированием!

Бессмертный, негодуя действующими законами Украины, завершая свой спич, заявил: «То ли я сошел с ума за 25 лет политики, то ли те кто писали эти законы». Мне кажется, оба варианта Бессмертного верны.

Напомню, что это был самый «лайтовый» персонаж на этом ток-шоу. И я наивно, почему-то, ожидал, что сейчас критически настроенные оппоненты начнут опускать Бессмертного в реальность. Но оппонент Бессмертного, Юрий Грымчак, коренной, кстати, дончанин из партии Тимошенко развеял мои надежды. «Вы вообще не понимаете что там творится!!! Те люди из ДНР которые прийдут на эти переговоры - это агенты ФСБ!». - ответил он Бессмертному. И единственное что, по мнению Грымчака и некой панночки из Макеевки, которая якобы ему что-то нашептала по телефону, нужно сделать - это освобождать эти территории.

Там, конечно же, были еще и другие мнения, отличающиеся от мнения Грымчака еще более отмороженной позицией, их вы можете посмотреть на видео самостоятельно, если желаете окунуться в атмосферу сумасшедшего дома, их рассматривать я считаю излишним. Но уже то, что мы слышим от более менее адекватных персонажей, говорит о том, что они живут в параллельной, ведомой, исключительно им реальности, где они находят друг с другом какие-то конфликтные моменты. И что самое главное – им хорошо жить и находиться в этом вакууме. Проблема только в том, что мнение самих жителей Донбасса там как не хотели слышать, так и не хотят до сих пор.

Неужели вы действительно считаете, что у Донбасса есть хоть какая-то перспектива иметь что то общее с Украиной на будущее????

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