МИД России осерчал на Украину

19.10.2017 17:44:08

Валентина Григорьевна Гойденко Заведующая отделом сравнительного законодательства Института стран СНГ.



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Заведующая отделом сравнительного законодательства Института стран СНГ.

Как известно 5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла новый Закон «Об образовании», в соответствии с которым лицам, принадлежащим к коренным народам и национальным меньшинствам Украины, гарантируется право обучения на родном языке только в детских садах и школах до 5 класса. Но и эта норма будет действовать только до 2020 года, после чего образование на Украине должно стать целиком украиноязычным. Правда официального Заявления МИД РФ, которые делаются по значимым событиям, как о захвате российских дипломатических объектов в США или ситуации с сепаратизмом каталонцев в Автономном сообществе Каталония (Испания), не прозвучало, но комментарии представителей уважаемого министерства в духе выражения обеспокоенности все же были. Комментарий Департамента информации и печати МИД России прозвучал через неделю после принятия закона «Об образовании», когда другие государства, как Венгрия, Румыния, защищая языковые права своих соотечественников, на Украине уже «побили все горшки».

Первым забило тревогу Венгерское правительство, обеспокоенное судьбой своих соотечественников – этнических венгров. На второй день после принятия закона секретарь кабинета министров Венгрии выразил протест и заявил, что принятый Верховной радой закон является «беспрецедентным нарушением конституционного права представителей национальных меньшинств получать среднее образование на родном языке». Госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи назвал реформу украинской системы образования «беспрецедентным ограничением прав 150 тыс. этнических венгров». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает «ударом в спину» принятие такого закона, который противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, и теперь его страна будет блокировать все инициативы, которые выгодны Киеву в Евросоюзе. Обещанные 26 сентября МИД Венгрии меры по блокированию дальнейшего сближения Украины с ЕС его глава Петер Сийярто подтвердил 9 октября в Ужгороде, общаясь с местными венграми и представителями украинской власти. Далее, во время встречи со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану, состоялась договоренность о совместном выступлении Будапешта и Бухареста против украинского закона, который ограничит обучение на родных языках, проживающих в стране венгров и румын. Президент Румынии отменил запланированный визит на Украину. Венгерский парламент единогласно принял резолюцию, осуждающую новый украинский закон, нарушающий права проживающих на Украине этнических венгров на обучение на родном языке. Обеспокоенность новым законом также выразили в Болгарии, Греции, Польше и Молдавии, а в Страсбурге потребовали текст документа на экспертизу. Государства, чьи соотечественники проживают на Украине не прятались за общие формулировки и, не стесняясь указывали на нарушения языковых прав венгров, румын, поляков и т.д. 13 октября, в Будапеште возле здания украинского посольства была проведена акция под лозунгом «Самоопределение для Карпат», направленная в поддержку прав венгерского меньшинства, проживающего на Украине. Они грозили Киеву ответными мерами по линии Евросоюза и их представители бойко выступали в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), она на осенней сессии провела срочные дебаты относительно принятого в Украине закона «Об образовании».

Во время дебатов выступавшие члены ПАСЕ — среди них более активные представители тех стран, чьи диаспоры проживают на Украине, это Румынии, Венгрии, Молдавии — жестко раскритиковали закон. По результатам дебатов, была принята резолюция с рекомендациями: «Ассамблея… рекомендует украинской власти пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, основываясь на гибкой модели двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к «коренным народам Украины» и «национальным меньшинствам».

В конце концов, Киев пошел на попятную. Глава МИД Украины Климкин заявил, что руководство страны в новом законе об образовании решило сделать исключение для языков Европейского союза. Так что объявившие «войну» Украине венгры, румыны, поляки, болгары, отстояли языковые права своих соотечественников.

Для справки: согласно последней переписи населения Украины 2001 года — украинцы составляют (77,82 %),второй по численности народ — русские (17,28 %), но если говорить о языковом самоопределении, то даже теперь на Украине около 80 % населения является русскоязычным.

Кроме украинцев и русских, другие этнические группы составляют менее 5% - белорусы (0,57 %), молдаване (0,54 %), крымские татары (0,51 %), болгары (0,42 %), венгры (0,32 %), румыны (0,31 %), поляки (0,30 %).

Кто бы сомневался, что этот закон и направлен именно для искоренения русского языка на Украине, т.е. против 80% русскоговорящего населения. Поэтому зря в своих комментариях МИД спешил солидаризироваться с другими потерпевшими (Венгрия, Румыния, Польша и прочие). С ними уже все в порядке. Сказать, что комментарий МИД не соответствует ситуации, это ничего не сказать. Дежурные фразы о нацменьшинствах, о насильственном установлении в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима, о полной украинизации образовательного пространства и нарушениях Киевом, взятых на себя международных обязательств в гуманитарной сфере и т.д. Может у нас два Киева? Один Киев уже убил десятки тысяч людей на Донбассе за русскую ментальность, русский язык и сопротивление нацистскому режиму. А второй - нахулиганил в гуманитарной сфере, перегнув палку с украинским языком и Российский МИД решил его пожурить. Возникает вопрос, и это все, на что могут рассчитывать миллионы русских и русскоязычных на Украине, лишенные своего родного языка? Не прозвучало со стороны МИД РФ, ни должных оценок, ни тревоги за миллионы российских соотечественников, ни ответных мер России. Русский народ – самый коренной и государствообразующий на Украине, который с такой легкостью с подачи МИД РФ ещё в 1997 году Большим договором между Россией и Украиной был зачислен в национальное меньшинство, остался фактически без поддержки и защиты.

Кто-то скажет, за спиной России нет влиятельного и авторитетного Евросоюза. Но у России есть другие рычаги. Только в этом году из России в украинскую экономику было направлено почти 5 миллиардов инвестиций, это много или мало для экономики Украины? Может пора на кондитерских фабриках президента Порошенко, функционирующих в России повесить амбарные замки? Он здесь делает деньги лично для себя, а вы говорите нет рычага влияния! Если по расхожей сегодня фразе, «бабло побеждает зло!», так пусть оно уже побеждает, хоть какой-то прок!

P.S.

Глядя на то, как безнаказанно можно попирать права русских и другие государства взяли опыт Украины на вооружение. В Латвии решение относительно «негосударственного языка» в учебных заведениях, можно сказать, не стало неожиданностью, к этому всё и шло. Но именно после нулевой реакции России на закон Украины «Об образовании», 14 октября правящая коалиция договорилась об окончательной ликвидации русских школ в стране.

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