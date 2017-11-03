Красная машина. Право голоса от 18.10.2017

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

В Пекине проходит ХIХ съезд Коммунистической партии Китая. Казалось бы, это чисто внутренний вопрос, однако за ним внимательно следит весь мир. Почему? Кто Китай сегодня для России - друг или соперник?

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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