Прибалтика. Почему русские не идут? Процесс 18.10.2017

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

В 2019 году в Литве произойдет страшное. Так по крайне мере может случиться, если верить бывшему сотруднику Пентагона и экс-советнику бывшего вице-президента США Джо Байдена Майклу Карпентеру. В результате ближайших выборов на посту президента страны вместо «патентованной русофобки» Дали Грибаускайте может оказаться человек неправильной политической ориентации. Народ, уставший от экономических проблем, непопулярных реформ и набивших оскомину обвинений и проклятий в сторону России, внезапно проголосует не так, как хотелось бы литовским и западным элитам. Чудовищная ситуация! Но директор центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер и литовские политики уже сейчас знают, что делать!

В марте будущего года в Литве состоятся довольно необычные учения. Представители спецслужб, журналисты, чиновники проведут деловую игру на тему «как свергнуть демократически избранного, но не того президента». Вкратце сценарий таков: вначале против нового президента Литвы будут выдвинуты разной степени достоверности обвинения в коррупции, затем журналисты раскопают тайные связи кандидата с Москвой. Обнародованная реальная или фейковая информация о встречах с российским послом или телефонных переговорах с российскими политиками, раздутая с помощью прессы, позволит объявить законно избранному президенту импичмент. Кто сказал, что это «государственный переворот»? Нет, это высшая форма социальной защиты. Ведь каждый народ может ошибаться и по наивности сделать неправильный выбор! Ведь ради спасения литовской демократии от выбора народа можно пойти на все! Даже на установление диктатуры!





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