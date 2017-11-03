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Детали
Прибалтика. Почему русские не идут? Процесс 18.10.2017
|18.10.2017
|Источник: ТРК ВС РФ «Звезда»
Игорь Сергеевич ШишкинЗаместитель директора Института стран СНГ
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В 2019 году в Литве произойдет страшное. Так по крайне мере может случиться, если верить бывшему сотруднику Пентагона и экс-советнику бывшего вице-президента США Джо Байдена Майклу Карпентеру. В результате ближайших выборов на посту президента страны вместо «патентованной русофобки» Дали Грибаускайте может оказаться человек неправильной политической ориентации. Народ, уставший от экономических проблем, непопулярных реформ и набивших оскомину обвинений и проклятий в сторону России, внезапно проголосует не так, как хотелось бы литовским и западным элитам. Чудовищная ситуация! Но директор центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер и литовские политики уже сейчас знают, что делать!
В марте будущего года в Литве состоятся довольно необычные учения. Представители спецслужб, журналисты, чиновники проведут деловую игру на тему «как свергнуть демократически избранного, но не того президента». Вкратце сценарий таков: вначале против нового президента Литвы будут выдвинуты разной степени достоверности обвинения в коррупции, затем журналисты раскопают тайные связи кандидата с Москвой. Обнародованная реальная или фейковая информация о встречах с российским послом или телефонных переговорах с российскими политиками, раздутая с помощью прессы, позволит объявить законно избранному президенту импичмент. Кто сказал, что это «государственный переворот»? Нет, это высшая форма социальной защиты. Ведь каждый народ может ошибаться и по наивности сделать неправильный выбор! Ведь ради спасения литовской демократии от выбора народа можно пойти на все! Даже на установление диктатуры!
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.