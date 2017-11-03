Крым как центр притяжения патриотически настроенных украинцев

19.10.2017 11:44:46

8-10 октября 2017 года в Симферополе прошел международный круглый стол «Сотрудничество украинской национально-культурной автономии Республики Крым с соотечественниками за рубежом». В Крым прибыли представители украинских диаспор из России, Польши, Болгарии, Белоруссии, Италии, Молдавии, Латвии, Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Среди участников состоявшегося форума были представители общественных объединений и делового сообщества, деятели культуры. В делегацию из Белоруссии входил писатель и общественный деятель Андрей Геращенко, который рассказал «Материку» о прошедшем мероприятии:

- Вы возглавляете Витебское общественное объединение «Русский дом» и одновременно являетесь председателем Координационного совета белорусских организаций российских соотечественников, как это согласуется с вашим участием в данном мероприятии?

- Триединство русского народа для меня является не каким-то отвлеченным понятием, а личной реальностью. Моя мама по национальности украинка, родом из Подолья, а отец белорус из Могилевской области. При этом, мои предки по обеим линиям включают представителей всех трех ветвей русского народа, в том числе запорожских и донских казаков. Так что в этническом отношении я русский человек в полном смысле этого слова. В любом случае, я не меньший украинец чем Порошенко, Саакашвили и им подобные. Тем более, меня как писателя волнуют темы, связанные с деятельностью таких выдающихся личностей нашей истории как Северин Наливайко и Богдан Хмельницкий.

- Кто выступил инициатором круглого стола, и чем была вызвана необходимость его проведения?

- Инициатором проведения круглого стола выступила украинская община Крыма, и данное начинание встретило поддержку со стороны руководства Республики Крыма и Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации Г.Л. Мурадова.

Необходимость проведения форума была обусловлена следующими обстоятельствами. После государственного переворота в Киеве в 2014 году украинские организации, действующие вне территории Украины, оказались перед сложным выбором: или поддерживать пробандеровскую и русофобскую власть Порошенко, или утратить возможность выражать мнение украинцев как таковых.

Киев, надеюсь на время, перестал быть центром притяжения для патриотически, а не пробандеровски настроенных украинцев. И в настоящее время именно Крым является тем местом, где украинцы могут чувствовать себя подлинно свободными, высказывать свои мысли, не опасаясь каких-либо репрессий. Поэтому Крым может стать центром притяжения патриотически настроенных украинцев со всего мира.

- Какие вопросы обсуждались в ходе круглого стола?

- Главная мысль, которая проходила красной линией во всех выступлениях был вопрос общерусского культурно-цивилизационного единства. Это проблема стоит очень остро. Практически впервые в истории украинский народ оказался перед угрозой утраты своего национального самосознания и насильственного отрыва от Русской цивилизации.

Исполняя чужую волю, нынешние киевские правители пытаются противопоставить Украину остальному Русскому миру и усилить вражду и ненависть внутри самого украинского общества. Сегодня Украина лишена государственного суверенитета и управляется из Вашингтона и Брюсселя. Участники форума был единодушны в том, что будущее свободной и демократической Украины возможно только в союзе с Россией и Белоруссией.

- Принимали ли участие в форуме представители Донецкой и Луганской народных республик?

- Из республик Донбасса в форуме приняли участие представительные делегации, которые рассказали о реальном положении дел в регионе. Участники круглого стола единодушно выражали поддержку народу Донбасса, который мужественно сражается за свою свободу и человеческое достоинство и является надеждой на лучшее будущее для всей Украины.

- Каковы итоги круглого стола?

- По результатам круглого стола к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу было принято обращение (приложение 1), в котором собравшиеся в Симферополе украинцы обратили особое внимание на то, что в Республике Крым созданы все необходимые условия для развития и сохранения украинской культуры и украинского языка, который является государственным наряду с русским и крымско-татарским языками. В то время как на украинской территории, контролируемой киевскими властями русский язык не имеет даже статуса регионального и это при том, что на русском языке в обиходе говорит практически вся Украина.

Помимо этого, Антониу Гутеррешу было предложено посетить Республику Крым, чтобы лично убедиться в истинном положении дел в этом регионе Российской Федерации. В связи с чем, была высказана просьба к властям Российской Федерации и Республики Крым оказать содействие в организации данного визита.

Была также приняты Резолюция (приложение 2) и Обращение к народу Украины (приложение 3).

Участники обратились к Постоянному Представителю Республики Крым при Президенте Российской Федерации Г.Л. Мурадову с просьбой проводить подобные мероприятия на регулярной основе с более широкой географией участников.

Беседовал Николай Сергеев

Приложение 1

Генеральному секретарю

Организации Объединенных Наций

г-ну Антонио Гуттеришу

9 октября 2017 г., Симферополь

Мы, участники круглого стола «Сотрудничество Украинской национально-культурной автономии Республики Крым с соотечественниками за рубежом», являясь частью украинского народа, призываем международное сообщество признать воссоединение Республики Крым с Российской Федерацией соответствующим нормам международного права, осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении Республики Крым и города Севастополь, а также снять введенные против них и их населения, в том числе украинцев, политические и экономические санкции.

Констатируем, что на территории Республики Крым оказывается системная поддержка украинскому народу в поддержке своего родного языка и национальной культуры. Украинский язык признан одним из трех государственных языков Республики Крым. Украинская община принимает активное участие в экономической, общественно-политической и социально-культурной жизни республики, вносит свой весомый вклад в консолидацию и укрепление межнационального единства и согласия на полуострове.

Заявляем о недопустимости искажения в структурах ООН и различных резолюциях, принимаемых под воздействием зарубежных СМИ и неправительственных организаций антироссийской направленности, реальных фактов о жизни украинцев в Республике Крым. Настаиваем на объективных оценках ситуации на полуострове.

Уважаемый господин Гуттериш! Приглашаем Вас посетить с визитом Республику Крым и лично убедиться в том, что полуостров является примером для международного сообщества в вопросах соблюдения прав человека и прав конкретных народов, населяющих республику.

От имени украинских представителей от Белоруссии, Болгарии, Италии, Латвии, Молдавии, Польши, России, Донецкой и Луганской Народных Республик

Председатель Совета Землячеств Украины в Москве

Николай Лях

+74956907124

pprk@ppcrimea.ru

Приложение 2

Резолюция международного круглого стола

«Сотрудничество украинской национально-культурной автономии Республики Крым с соотечественниками за рубежом»

9 октября 2017 года г. Симферополь, Республика Крым

Мы, участники круглого стола «Сотрудничество украинской национально-культурной автономии Республики Крым с соотечественниками за рубежом»:

Констатируем, что проведение круглого стола стало свидетельством позитивной тенденции к консолидации представителей украинского народа, проживающих в Российской Федерации и за рубежом, в деле сохранения цивилизационного единства – политического, экономического и культурно-гуманитарного – народов России и Украины. Подчеркиваем недопустимость насаждения ненависти и нетерпимости между двумя братскими народами, оправдания и героизации приспешников фашизма, извращения и вымарывания великой многовековой общей истории наших народов.

Выражаем поддержку усилиям Республики Крым и Российской Федерации, направленным на укрепление межнационального мира, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и гармоничного существования проживающих в Республике Крым народов.

Подчеркиваем важность совместной работы, нацеленной на сохранение связей украинской общины Крыма с конструктивно настроенной частью народа Украины и украинских диаспор зарубежья.

Выражаем уверенность в том, что братское сотрудничество народов Украины и России – единственно возможный вариант успешного экономического, социально-культурного и национального развития украинского народа, обеспечения его долговременного исторического процветания.

Призываем руководство Республики Крым принять меры к расширению возможностей позитивного воздействия на общественное сознание населения Украины на основе развития сети украиноязычных СМИ, покрывающих не только территорию Республики Крым, но и Украины и объективно отражающих ситуацию в Крыму, в частности, в вопросах соблюдения прав и свобод человека, в т.ч. национальных меньшинств, населяющих полуостров, а также информационных ресурсов, проповедующих идеи дружбы и всестороннего сотрудничества между русским и украинским народами.

Обращаемся с предложением к руководству Республики Крым и Российской Федерации при планировании распределения квот на обучение иностранных студентов в российских вузах уделять особое внимание представителям Украины и украинской диаспоры в зарубежных странах, многократно увеличив для них количество бюджетных мест.

Всемерно поддерживаем решение Республики Крым сохранять в качестве государственного украинский язык и культуру, доносить до мирового сообщества правдивую историю Украины и нашего совместного исторического пути, укреплять единое цивилизационное пространство, объединяющее русский и украинский народы. Считаем важным выпуск в Крыму научной, публицистической и учебной литературы по данной тематике и распространение этих изданий на Украине и в украинских общинах стран мира.

Призываем зарубежные украинские общины содействовать активизации экономических и культурных связей, а также совместной реализации гуманитарных проектов с Украинской национально-культурной автономией общественными объединениями Республики Крым.

Выступаем за скорейшее прекращение братоубийственной войны на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

Считаем неприемлемым применение политических, экономических и иных незаконных ограничительных мер против народа Крыма, в том числе украинцев. Эти меры нарушают нормы международного права, демократические ценности и подрывают политическое взаимодействие и основы взаимного доверия между народами.

Принято единогласно украинскими представителями от Белоруссии, Болгарии, Италии, Латвии, Молдавии, Польши, России, Донецкой и Луганской Народных Республик

Приложение 3

Обращение участников круглого стола «Сотрудничество украинской национально-культурной автономии Республики Крым с соотечественниками за рубежом» к народу Украины

09 октября 2017 года, г.Симферополь

Уважаемые соотечественники!

Мы, участники международного круглого стола «Сотрудничество украинской национально-культурной автономии Республики Крым с соотечественниками за рубежом», обращаемся к вам в нелёгкий период, когда украинский народ оказался разделён по злому умыслу тех, кто хочет разрушить многовековые связи между имеющими единый корень народами Украины и России. Этот раскол пытаются привнести и в зарубежные украинские общины.

Мы глубоко переживаем за будущее наших родных и близких, столкнувшихся с беспределом, творящимся в Украине, и исходим из недопустимости отрицания нашего общего исторического прошлого, когда мы вместе созидали единую великую страну. Мы в полной мере осознаем, что процветание наших народов в будущем также связано с сохранением нашего единства и совместного развития экономических, культурно - гуманитарных и социальных связей между нашими народами.

В эти дни, посетив Республику Крым, мы увидели, что ситуация может быть совсем иной: представители разных народов могут вести мирную жизнь на одной территории и уважать язык и культуру друг друга, обеспечивать право на государственное образование на родном языке. Отрадно видеть в Крыму уважительное отношение к украинскому языку на всех уровнях. Полагаем необходимым обеспечить подобное отношение к русскому языку и образованию в Украине, тем более, что это соответствовало бы статье 10 Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка.

Дорогие украинцы! Мы призываем вас вспомнить нашу многовековую историю, отринуть все навязанные извне разногласия и восстановить братские связи как с русским, так и со всеми российскими народами! Только так будет возможно обеспечить единство, безопасность и благополучие Украины.

Принято единогласно украинскими представителями от Белоруссии, Болгарии, Италии, Латвии, Молдавии, Польши, России, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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