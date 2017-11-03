Казахстанский теолог с помощью «матрицы» дерадикализировал 280 мусульман

19.10.2017 11:34:15

Казахстанский теолог Аскар Сабдин, возглавляющий центр прикладных исследований религии «Мысль», предложил новую оригинальную методику дерадикализации религиозных экстремистов, которая должна основываться на последних достижениях высоких технологий и психологии.

В течение пяти лет, ему и его коллегам удалось дерадикализировать около 280 человек из 1500 тех, с кем он официально работал.

В своем интервью порталу Караван он указал, что в настоящее время у тех, кто пытается противостоять религиозному радикализму нет отработанных методик, и зачастую отсутствует даже понимание сути этой идеологии.

«…В стране не выработаны единые критерии, кого считать радикалом, кого – “нетрадиционщиком”, а кого – заблудшим, кто потенциально опасен для общества, а кто нет», — пояснил Сабдин.

По его словам, из-за общей некомпетентности к работе по дерадикализации привлекаются люди, которые сами являются носителями радикальной идеологии. В качестве примера Сабдин привел ситуацию, когда в казахский город Актобе в свое время под видом сторонника умеренных взглядов приезжал член незаконных вооруженных формирований Саид Тихомиров (Бурятский).

Он также рассказал, что через журнал “Әдеп” в свое время открыто распространяли версию салафизма так называемой «александрийской ветви» – Ясира Бурхами, Мухаммада Исмаила Мукаддима, Ахмада Фарида и других шейхов “ад-дауа ас-салафия” в Египте.

По его словам, для определения мотивации религиозного экстремиста важно знать, какие проблемы существуют в том сообществе, откуда он происходит и какие их решения предлагаются.

Для пропаганды своих взглядов экстремистские организации используют последние достижения высоких технологий, их клипы в Интернете сняты на высоком уровне. Их аргументация проста и кажется логичной.

В этой связи Сабдин указывает, что традиционные духовные деятели просто не успевают подобрать нужную аргументацию, а идеологи экстремистов, пользуясь тем, что молодежь не имеет глубоких знаний, не владеет методикой религиозного образования, оторвана от своих корней и часто не знает обычаев, противопоставляют ее традиционным верующим.

В связи с этим он предлагает использовать для работы с радикалами так называемую «виртуальную реальность», когда с помощью компьютерного моделирования им можно через особые «очки», создающие эффект присутствия в ситуации продемонстрировать последствия терактов.

«Методика воздействия на сознание человека через VR(виртуальную реальность) наиболее глубокая и уже успешно применяется в туристической отрасли, при продажах недвижимости и в других сферах», — рассказал Сабдин.

Он надеется таким образом, что люди, подпавшие под влияние радикалов смогут воочию убедиться, к чему приводят необдуманные действия.

Кроме этого он призывает теологов-представителей школы традиционного понимания ислама глубже изучать теорию и возродить традицию «радд» — доводы в пользу опровержения ошибочных взглядов и заблуждений и возвращения в лоно общепринятого понимания постулатов религии.

Сабдин подчеркнул, что, не смотря на отдельные успехи пока нельзя говорить о победе над радикальной идеологией.

Со своей стороны, казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что попытки продвигать концепцию традиционного ислама, основанную на культурных и исторических традициях казахов не увенчались успехом.

Другой эксперт, директор Института геополитических исследований Асылбек Избаиров поясняет: «Здесь налицо методологический пробел. Кроме того, не нужно забывать, что религиозная среда – конкурентная, но Духовное управление мусульман Казахстана не ведет работу согласно принципам такой среды, не отвечает на запросы общества, не разъясняет терминологический аппарат: что такое иман, куфр, джихад, такфир, из чего состоит идеология радикализма. Вместо прямых ответов на прямые вопросы прихожан некоторые имамы уходят в абстрактные вещи: есть ли у Аллаха рука, сидит ли он на троне и другие вопросы представления о Боге… Тем самым остается широкое поле для деятельности радикальных группировок».

В свою очередь депутат казахского Меджлиса от фракции народных коммунистов Айкын Конуров видит причину распространения экстремистской идеологии в ухудшении жизни людей.

«В условиях либерального неконтролируемого рынка, когда главным фетишем являются деньги, сложно выстроить единую идеологию. На эти цели выделяются деньги, государственный заказ, но создать единую систему власти не могут, несмотря на громкие заявления с высоких трибун. В этих условиях надо выстроить такую модель экономики, которая будет справедливой для всех. А пока ситуация складывается так, что средний класс с каждым годом становится все меньше, а идеологический вакуум заполоняют не только салафиты, кораниты, ваххабиты, но и сайентологи и другие течения», – сделал вывод депутат.

Ильдар Мухаметжанов

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