«Партия измены»: На кого в российской верхушке делает ставку Запад

18.10.2017 17:06:28

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

У Европы, Канады и Соединенных Штатов есть возможность обеспечить урегулирование конфликта в Донбассе. Такое мнение в авторской статье для канадского издания The Globe and Mail высказал бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен.

Добиться мира поможет политика «кнута и пряника», цитирует автора заметки RT.

Но не в отношении Киева — что было бы вполне уместно и логично, принимая во внимание, как ловко третий год украинские власти увиливают от своих обязательств по Минским соглашениям. А в отношении России.

Расмуссену очень не нравится проект резолюции о миротворцах, предложенный Москвой в Совбезе ООН в прошлом месяце. Он назвал его «обычным путинским блефом, противоречащим многочисленным принципам организации».

Каким именно принципам, и в чем суть этих противоречий, правда, не уточнил. Но выразил уверенность, что принять документ в нынешнем виде невозможно.

Расмуссен предлагает превратить «ловушку Москвы в возможность добиться мира с помощью комбинации пряников и кнутов».

Но начать хочет с «кнута» — поставок оружия для Украины.

И какой хитрый ход!.. Оружие это должно быть «оборонительное». Чтобы Россия не могла использовать эти поставки в качестве, как он выразился, «оправдания дальнейших нападений на украинские войска».

Одновременно, он считает необходимым «позволить Путину закончить войну, сохранив лицо». Здесь «единственный ответ — развёртывание мощного международного миротворческого контингента». Но с обозначением Совбезом «красных линий».

То есть, «голубые каски» должны размещаться на всем протяжении российско-украинской границы и гарантировать защиту местного населения и инфраструктуры, а не только международных наблюдателей.

А «если Россия обеспечит вывод войск и восстановление украинского суверенитета», Расмуссен обещает ей «самый большой пряник — облегчение санкций».

То, что этот господин «экс» так активно «топит» за украинский вариант плана по миротворцам, вполне предсказуемо. Расмуссен — внештатный советник известного «президента мира» Петра Порошенко. И у него, скорей всего, есть свой личный интерес в этом тандеме.

Можно объяснить и то, зачем автор так активно эксплуатирует подзабытые пропагандистские штампы холодной войны. Он, видимо, прячет за ними свою полную неосведомленность и незнание темы. Да и «по статусу» клеймить Россию ему как-то привычней.

Но почему датчанин решил, что «формула мальчиша-плохиша», продавшегося буржуинам за банку варенья и корзину печенья, сегодня поможет Западу заставить Россию пойти на попятную, это как-то не очень понятно.

Тем более что Совбез ООН вряд ли может без согласия нашей страны ввести в Донбасс миротворцев и реализовать план Порошенко-Расмуссена…

— Это план не Порошенко-Расмуссена. Это план Запада. Порошенко просто-напросто был назначен его озвучить, — комментирует ситуацию заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин. — И план этот заключается в том, чтобы провести карательную операцию в Донбассе руками западных, так называемых, «миротворцев».

Вводится воинский контингент, причем, оговаривается, что с тяжелым вооружением. Этот контингент разоружает, так называемые, «незаконные формирования» — т.е. ополчение, народную милицию, корпуса армии ДНР и ЛНР. А после этого туда уже входят карательные батальоны — все эти «Азовы», «Айдары»… и т. д. — и устраивают кровавую баню.

Этот сценарий никем никогда не скрывался. Его сейчас активнейшим образом продвигают. И он, как сказал открытым текстом президент Украины, был согласован с лидерами «нормандской четверки». Ясное дело, что речь идет не о Путине, а господине Макроне и фрау Меркель. Плюс этот план был поддержан Соединенными Штатами.

— Но у России есть возможность наложить вето на этот план в Совбезе ООН. Что тогда?

— Разумеется, такая возможность есть. Только давайте вспомним, что именно сейчас развернулась масштабнейшая кампания по реформированию Организации Объединенных Наций. Чего там добиваются? А добиваются одной очень интересной вещи: право вето не может использовать государство, которое вовлечено в конфликт.

А Россию уже объявили стороной конфликта. Вот о чем идет речь.

Да, отказ от вето предлагают сделать только добровольным. Но тут уже возникает следующий вопрос: почему они сейчас думают, что это можно осуществить? Ведь фактически это подразумевает капитуляцию России.

Кстати, ничего нового здесь нет. И этот «кнут» применялся изначально, в виде санкционного, в том числе, давления на Россию.

Почему они сейчас пошли в атаку? И почему надеются, что Россия не выдержит этого давления и, действительно, согласится на все их условия?

— Так, в чем дело?

— Все очень просто — скоро президентские выборы.

Они прекрасно видят, что внутри страны есть политические силы, которые выступают за капитуляцию.

У нас каждый день практически на всех телеканалах идут ток-шоу, в которых не только все эти бандеровские пропагандисты участвуют, но и выступают представители, так называемой, «либеральной оппозиции».

И они — кто прямо, кто косвенно — постоянно говорят о необходимости сдачи Крыма даже. Не говоря уже о Донбассе…

Поэтому вполне естественно, на Западе делают свой вывод: если на российских федеральных каналах представители политических сил выступают за капитуляцию, то почему капитуляция невозможна?

Мы прекрасно знаем, что «партия капитуляции» присутствует во властных структурах, в бизнесе… Это что, секрет для американцев? Нет, разумеется. Как раз все это в новом санкционном законе, который предусматривает проведение расследования в отношении всех наших высокопоставленных деятелей, любого представителя правящего класса…

А недавно прошла информация, что за рубежом лежит сейчас один триллион долларов, вывезенный из России. Это колоссальная сумма. И эта сумма могла быть вывезена только людьми, у которых есть огромная собственность и огромная власть.

Американцы теперь уже открыто заявляют, что по окончании расследования будут принимать решения, у кого эти — «нажитые непосильным трудом» — деньги незаконны, и арестовывать. Либо… Принимайте, ребятки, наши условия…

Борьба идет такая. Карательная операция в Донбассе — это следствие будет.

Сейчас борьба американцами переносится внутрь России. Драка будет здесь. И жесточайшая драка. И чем она закончится, мы сейчас сказать не можем. Давайте не забывать, что в конце 80-х «партия измены» победила, и правила все 90-е годы. Никуда не делись эти люди.

Вспомните, о недавнем докладе экономистов ВШЭ, который как раз отражает интересы и взгляды тех, кто правил страной в «девяностые». И кто, кстати, до сих пор управляет нашей экономикой. К чему они там призывают? К тому, что нужно резко сократить оборонные расходы и вообще расходы на безопасность. Вокруг нас одни же друзья! Они теперь все радетели здравоохранения и образования. Хотя в «девяностые» ни на образование, ни на здравоохранение, ни на оборону денег не давали…

— На дворе уже не «девяностые». И люди сегодня другие — нет того противостояния…

— Противостояние это было. И есть. А сейчас, перед президентскими выборами, оно входит в решающую фазу. Президентские выборы — это повод для решающей схватки.

То, что мы сейчас наблюдаем внутри России, я бы назвал началом либерального реванша. Это «ответка», грубо говоря, народу за Русскую весну. Это будет раскручиваться и раскручиваться. На это они делают ставку. У них есть надежда — и небеспочвенная, — что в России придут к власти силы, которые будут заинтересованы в предательстве своей страны.

— Но народ по всем соцопросам голосуют за Путина…

— Не стоит упрощать ситуацию. Во власти очень много людей из «партии измены», которые назначены президентом, как мы знаем. Но упрощенно понимать, что все эти либералы во власти, это такая «странная прихоть» Путина. Вот захочет он услышать глас народа, мизинцем шевельнет… и их не станет.

Эта публика там присутствует и занимает место во властной иерархии в соответствии с раскладом баланса сил в российских верхах. Колоссальные деньги, колоссальные ресурсы либералов никуда не делись. Их только чуть потеснили.

Убрать их сейчас физически невозможно. Там идет жесточайшая борьба группировок. Есть группировка, которая выступает за суверенитет и суверенное развитие России. Но есть и группировка «национальной измены».

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Поэтому важно, конечно, как проголосуют. Как пройдет эта борьба, и какая группа займет при этом лидирующие позиции, это очень большой вопрос…

— Получается, «формула плохиша» все еще актуальна, и Запад ее может успешно использовать?

— Конечно, актуальна. «Мальчишей-плохишей», к сожалению, гораздо больше, чем нам бы хотелось. И думаю, гораздо больше, чем мы с вами представляем.

Но самое, по-моему, неправильное, это делать вид, что все хорошо, и занимать шапкозакидательскую позицию, как у нас порой любят.

Завтра этот нацистский режим на Украине рухнет… Восторжествует снова братская дружба… Трамп заключит с нами большую сделку… Это все очень оптимистично. Но под эту сурдинку происходят очень неприятные вещи.

А вот видеть мир таким, какой он есть, и готовиться к неприятным, в том числе, вещам, для того, чтобы они не случились, это самое, на мой взгляд, главное.

Если закрывать глаза и занимать страусиную позицию, то «предатели-плохиши» тогда точно придут к власти. А если мы будем открыто говорить о том, что сейчас они пытаются взять реванш, чтобы удовлетворить свои финансовые и прочие интересы (а для этого надо сдать интересы страны), то, может быть, их планы будут полностью обнулены.

Светлана Гомзикова

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