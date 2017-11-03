Мультимедийный круглый стол "США: новая стратегия в отношении Ирана"

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

Мультимедийный круглый стол об ужесточении политического курса США в отношении Ирана.— заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;— заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ;— старший научный сотрудник ИВ РАН Ирина ФЕДОРОВА.12 октября президент США Дональд Трамп заявил о принятии его администрацией новой стратегии по Ирану. Он обвинил Тегеран в поддержке терроризма и проведении дестабилизирующей политики в регионе. Корпус стражей Исламской революции был внесен в список террористических организаций. Президент Трамп сказал также, что США будут готовы выйти из соглашения по ядерной программе Ирана. В Москве заявление главы Белого дома расценили как фактический выход из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В Тегеране подтвердили свою готовность выполнять соглашение, если и другие его участники продолжат придерживаться своих обязательств.Почему Вашингтон взял курс на слом договоренностей по иранской ядерной программе, и кому это выгодно? Смогут ли европейцы устоять под нажимом США и не нарушать условий соглашения с Ираном? Как новая стратегия США по Ирану отразится на ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом?

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