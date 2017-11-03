Распад СССР: выиграл только Азербайджан

18.10.2017 11:47:47

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Своей точкой зрения по поводу распада СССР с "Правдой.Ру" поделился первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

— Считаете ли вы, что Россия проиграла политически, но выиграла экономически от распада Советского Союза?

— Россия проиграла и политически, и экономически. Тут необходимо сравнивать и в абсолютных, и в относительных цифрах. В очень долгий период мы не могли выйти на выпуск производства, аналогичный тому, чего мы достигли в 2013 году. Налицо было абсолютное падение объемов, и даже разрушение самого производства.

— По той причине, что при СССР все республики были в "одной связке", в том числе экономической?

— Совершенно очевидно, что в результате распада никак не возникает почва для процветания или роста экономики. Распад никак не может привести к последующим инвестициям в экономику. А это, в свою очередь, становится тормозом на пути дальнейшего развития. С течением времени любая система приспосабливается, и наша не исключение.

Также на фоне общего несчастья существуют все же и определенные положительные обстоятельства: мы остались с полезными ископаемыми, с нефтью и газом, что помогло бороться со снижением жизненного уровня и объемом производства. Но эти отрасли тоже достаточно долго существовали без обновления и инвестиционных фондов. И в этом плане, в настоящее время они всего лишь окончательно вырабатывают свой потенциал, заложенный еще в советские времена. Сделанные в них когда-то капиталовложения уже были неоднократно амортизированы, а теперь, конечно же, необходимо иметь средства для того, чтобы провести широкомасштабную реконструкцию.

— А какие республики на самом деле выиграли от отделения?

— Азербайджан — единственная страна, которая официально превзошла уровень 1990 года, но и то исключительно за счет добычи нефти и газа. Все остальные, лишенные этой подушки, безусловно, очень сильно замедлились в развитии. Украина, которая была процветающей страной со всех точек зрения, сегодня еле-еле вытягивает половину того, что она делала прежде с точки зрения валового внутреннего продукта.

— Но ведь каждая республика специализировалась на чем-то своем…

— Это очень приблизительный анализ, что один специализировался на чем-то одном, а другой — на чем-то другом. РСФСР практически специализировалась на всем продуктовом ряде. При том, однако, что, конечно, были какие-то незначительные отрасли, где РСФСР не присутствовала. Например, в российской географической зоне, в отличие от Центральной Азии, хлопок не выращивают. И в этом плане, конечно, республики с монопроизводством оказались в сложной ситуации. Потому что им нужно было найти нового потребителя своей продукции.

Что касается всяких других обстоятельств, то были отмечены, например, такие движения вспять, или экономический регресс в разных сферах, которые вообще очень сложно объяснить разумно. Например, Молдавия в настоящее время импортирует помидоры! То есть Молдавия, которая кормила вообще весь Советский Союз соками, фруктами, овощами, вином, не производит теперь даже помидоров ввиду того, что потеряла с распадом Советского Союза рынок сбыта. В результате, города Молдавии остались без этих овощей и вынуждены их закупать в Евросоюзе, то есть в Польше и Болгарии. И это просто позорное явление, с учетом традиций овощеводства в Молдавии.

— А можно ли повернуть время вспять?

— На мой взгляд, сегодня маловероятно вернуться в прошлое в политическом смысле слова, то есть создать государство, которое — пусть и не называется СССР — включало бы большую часть этой территории…

Сегодня мы идем по пути создания и развития экономических союзов в расчете на то, что они могут постепенно становиться все более и более самодостаточными. Наша заинтересованность связана, в том числе, и с необходимостью емкого рынка.

Эксперты говорят, что самодостаточным рынок начинает становиться при 250-300 миллионах потребителей. У нас на сегодняшний день в России половина от этого числа. И мы, конечно, равно как и Евразийский союз, да и все прочие предпринимаем попытку решить вопрос Большого рынка, который позволил бы нам восстановить целый ряд утраченных или кризисных отраслей народного хозяйства. Речь идет, в том числе, и об авиастроении, и о ряде других экономических направлений, которые до последнего времени, когда они начали развиваться вновь, были в депрессивном состоянии.

Представляется очевидным, что эта экономическая депрессия была связана с развалом общего рынка. Причем процесс шел не только у нас, но и в масштабах всего Советского Союза. Та же аргументация относится и к экономическому коллапсу восточно-европейских социалистических государств, объединенных в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

Так, я помню, что венгерский завод "Икарус" поставлял автобусы всем социалистическим странам. А сегодня этого предприятия не существует. Или, допустим, у нас в Прибалтике завод "РАФ" был известен на всю страну. Он производил микроавтобусы. Это предприятие тоже исчезло. Или, например, завод, который делал электронику в Риге.

И в этом плане, конечно, попытки восстановить кооперацию присутствуют, но они на сегодняшний день очень затруднены из-за барьеров, который наложены созданием отдельных государств. Зачастую новые суверенные единицы проводят самостоятельную и конфликтующую между собой политику. Нередко они пытаются встроиться в другие ниши, как, например, в нишу Евросоюза (программа восточного партнерства).

Причем дело не только в самих государствах и их желаниях. На самом деле, очень велико желание других игроков на мировом рынке стянуть какие-то распавшиеся части общего целого Советского Союза в свою собственную систему координат. Конечно, на подчиненных условиях: в качестве рынков сбыта, в качестве источников сырья и т. д. И Россия в этом отношении тоже не свободна от проблем и претензий. Так вот, воссоздать в таких условиях не то, что Советский Союз, а создать действенный экономический союз — это очень сложная задача. И одной Украины достаточно для того, чтобы многие интеграционные усилия оказались скомпрометированы.

— Можно ли считать СНГ новым воплощением Советского Союза?

— Нет, конечно. Это с самого начала была пропаганда, ложь, что СНГ станет более современным, альтернативным Советскому Союзу, но гораздо более эффективным объединением. Это не могло быть по определению, поскольку прежде существовал единый народно-хозяйственный комплекс, а в результате распада Советского Союза, появились национальные экономики.

Смысл заключался в том, что для успокоения масс населения, которое еще недавно на референдуме голосовало за сохранение Советского Союза, нужно было пустить пыль в глаза, и сказать, что "Мы ничего не разрушаем, мы создаем!" или "Мы не разрушаем Советский Союз — мы создаем СНГ!" Это довольно простая уловка, но она для многих сработала, хотя и не везде, поскольку конфликты, как известно, сопровождали весь процесс распада СССР, но все же были локальными, периферийными, а не глобальными, как, например, в Югославии.

— Нет ли у вас ощущения, что Россия в чем-то повторяет историю СССР?

— Если вы имеете ввиду тот факт, что Россия претендует на весомую роль в мире и является великой державой, что соответствует имеющимся у России основаниям, то конечно! Россия неизбежно, преследуя свои национальные интересы — новые или отредактированные после распада СССР — идет по пути восстановления влияния на всем пространстве, которое называют евразийским или постсоветским. И в этом плане могут быть внешние совпадения с советским прошлым.

Но при этом, Россия, на самом деле, строит свою экономическую систему на совершенно других предпосылках — она отказалась в тексте Конституции от государственной идеологии, что сегодня, может быть, подвергается сомнениям, но соответствует статусу кво. И она не исповедует прежний марксизм-ленинизм в качестве руководящей линии. И в этом смысле, Россия от Советского Союза отличается.

А если говорить о том, есть ли у России современные национальные интересы, то да — они есть, но они были и у Советского Союза! И они заданы не только фактом марксизма-ленинизма, но и расположением, характером и самодостаточностью или не самодостаточностью национальной экономики, а также тем местом, которое страна занимает в мире. В силу этого Россия просто приговорена к тому, чтобы играть определенную роль потому, что иначе и быть просто не может!

— Сожалеете ли вы в душе о том, что все было разрушено?

— Не все было разрушено, хотя многое. Безусловно, у меня есть такое сожаление. И этим я не отличаюсь от огромной массы населения России — от тех поколений, которые помнят прежние времена и жили в них. Потому что, конечно, степень контроля над личностью совершенно иная сейчас и прежде. Прежде она была существенно выше: ты не мог очень часто выразить то, что ты думаешь и т. д. Считаю, произошедшее изменение положительным. Но, с другой стороны, был и факт причастности к великой стране, которую уважали во всем мире и которую никто не решался подвергнуть санкциям, а руководителя этой страны — грубым оскорблениям.

Да, конечно, в адрес СССР выпускались критическая литература и фильмы, но это уже чисто из сферы пропаганды и не только… Конечно, для подобной критики были и объективные основания.

Сегодня же мы сталкиваемся в ряде случаев с тем, что нами пренебрегают. Для меня, и для многих других это очень болезненно. И я готов согласиться с тем, что надо пожертвовать каким-то личным благополучием или отложить достижение каких-то личных целей, если это необходимо для восстановления прежнего к нам отношения.

То, что сегодня является предметом спора, это высказывания следующего разряда: "Вот, мы ссоримся с Западом по поводу Сирии или Украины; зачем это надо; мы от этого страдаем; от этого на нас наложены санкции; об этом надо забыть; со всеми соглашаться и всем поддакивать". Есть такая линия. Для меня эта политическая линия неприемлема. Александр Артамонов Источник

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