Нидерланды получили от Грузии ракету «Бук» для расследования по MH17

18.10.2017 11:37:11

Военные Нидерландов получили от Грузии ракету для ЗРК «БУК» для использования в расследовании катастрофы самолета рейса MH17 «Малазийских авиалиний». Об этом сообщает RTL Nieuws.

По информации канала, 21 февраля 2017 года сотрудники Службы военной разведки и Службы безопасности Нидерландов вылетели в Грузию, где им передали ракету для комплекса «Бук». На следующий день ракета была доставлена на военную авиабазу Гилзе-Рейен.

Представитель прокуратуры Нидерландов пояснил, что страна обратилась к Грузии с просьбой о помощи.

«По этой причине Объединенная следственная группа (JIT) контактировала с различными странами, среди которых Финляндия, Украина и Грузия. В соответствии с резолюцией ООН 2166 Грузия предоставила востребованную правовую помощь, и в начале 2017 года ракета «Бук» стала доступной для уголовного расследования», — сказали в прокуратуре Нидерландов.

Ранее сообщалось, что пять стран подписали меморандум по расследованию MH17.

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