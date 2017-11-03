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Детали
В Ростовской области задержали участника организации "Правый сектор"
|18.10.2017 11:15:43
Следователи СК совместно с ФСБ России задержали в Ростовской области гражданина Украины, причастного к деятельности экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, Роман Терновский в составе "Правого сектора" участвовал в митингах, пикетах и других массовых мероприятиях на Украине. Кроме того, задержанный занимался пропагандой деятельности организации на своей странице в Facebook. Как добавила Петренко, все эти действия Терновского направлены против интересов России. Следствие квалифицировало их по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").
В Ростове-на-Дону во время обыска по месту жительства подозреваемого найдена одежда и другие личные вещи с символикой "Правого сектора". Терновский арестован в соответствии с решением суда. Следственный комитет продолжает работать над установлением и привлечением к уголовной ответственности руководителей и участников "Правого сектора", заключила Петренко.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.