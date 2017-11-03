Украинство было утверждено путем насилия и геноцида - Кирилл Фролов

16.10.2017

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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«Очень важно, что в конференции пошла речь о корешках, в основном о вершках о киевской хунте идет речь о ее преступлениях, но сама хунта – это вершки процесса, пора говорить о корешках. Если украинцы – это не русские, то хунту можно вполне оправдать, что якобы мы украинцев подавляли, вот здесь и происходит деморализация правды о едином русском народе», — рассказал Кирилл Фролов.

«Украинцы – это негативная идентичность, сформированная антироссийскими силами как проект отречения от православного русского Святого Владимира. Украина утвердилась благодаря грубому насилию. Украинство было утверждено путем насилия и геноцида», — добавил заведующий православной церкви стран СНГ





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