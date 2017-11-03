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Детали
Украина пока не договорилась с МВФ по траншу
|16.10.2017 12:30:47
Украина пока не договорилась с МВФ о получении очередного транша, однако украинский министр финансов Александр Данилюк надеется, что кредит будет предоставлен до конца года. Об этом он сообщил в воскресенье журналистам на брифинге в Вашингтоне после переговоров с руководством МВФ.
"Мы ожидаем транш до конца года", - приводит слова Данилюка украинское агентство УНИАН.
Он отметил, что получение кредита будет зависеть от договоренностей по цене на газ для населения.
"Мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы, переговоры продолжаются", - подытожил министр.
В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.
Завершая в начале апреля третий программный обзор, фонд подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле украинский премьер-министр Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить необходимые законодательные акты.
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