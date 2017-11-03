Обратная сторона медали

В Городе-Герое Севастополе завершился Международный теннисный турнир «Большая Бескозырка – 2017»

Гос­ду­ма да­ла ход за­ко­но­проек­там За­ту­ли­на по пра­вам соо­те­чест­вен­ни­ков

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
03.11.2017
15:10:54
Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием далее »
15:08:57
«Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки» далее »
13:49:53
Медведев назвал приоритетную задачу СНГ далее »
13:45:46
Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России далее »
13:40:58
Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества далее »
13:38:53
Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса далее »
13:00:31
Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан» далее »
02.11.2017
13:08:36
На Украине придумали способ заставить Россию отказаться от Крыма далее »
13:05:22
Сейм приравнял к ветеранам Второй мировой воевавших против СССР латышей далее »
12:54:22
Правительство Молдавии спешит выполнить обязательства по евроинтеграции далее »

Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »

Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »

Война закончена: что дальше? Право голоса далее »

Особая статья 01.11.2017 далее »

Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »

Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »

Выступление К. Затулина по ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС далее »

Детали

Украина пока не договорилась с МВФ по траншу


16.10.2017 12:30:47

Украина пока не договорилась с МВФ о получении очередного транша, однако украинский министр финансов Александр Данилюк надеется, что кредит будет предоставлен до конца года. Об этом он сообщил в воскресенье журналистам на брифинге в Вашингтоне после переговоров с руководством МВФ.

"Мы ожидаем транш до конца года", - приводит слова Данилюка украинское агентство УНИАН.

Он отметил, что получение кредита будет зависеть от договоренностей по цене на газ для населения.

"Мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы, переговоры продолжаются", - подытожил министр.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Завершая в начале апреля третий программный обзор, фонд подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле украинский премьер-министр Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить необходимые законодательные акты.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

МВФ назвал пенсионную реформу условием для выделения транша Украине

Киев сможет избежать дефолта только путём переговоров с МВФ

Киев сможет избежать дефолта только путём переговоров с МВФ 

МВФ заставляет Украину унизительно жить в долг

Но в угол загонять Незалежную не будут

МВФ дает Украине последний шанс

Валютный фонд согласился смягчить требования для «незалежной», но ненадолго 

Удержаться на плаву

Как изменились для Украины условия кредита МВФ 

МВФ и ВБ одобрили проект пенсионной реформы на Украине

МВФ призвал Украину повысить пенсионный возраст ради очередного транша

Транш МВФ Украине в резервах Нацбанка будет "посохраннее"

Украина направит транш МВФ в миллиард долларов в резервы Нацбанка. Политолог Владимир Жарихин отметил, что это решение не лишено смысла, особенно в условиях тотальной коррупции.

Украина готовит разрыв с МВФ

Шансы на возврат 3 миллиардов долларов в российский бюджет снижаются

План «Шатун» — это меморандум МВФ

Что получит Москва от хаоса на Украине?

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.