Москва готовится к новому Афгану

16.10.2017 11:16:17

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Россия укрепляет войска на границе с Афганистаном, так как ситуация динамично меняется не в лучшую сторону. В ходе своего визита в Душанбе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил ускорить разработку применения совместной группировки России и Таджикистана на тот случай, если на территорию республики проникнут вооруженные формирования. Пообещал Шойгу и помочь с модернизацией вооруженных сил Таджикистана.

В основном Москва помогает кадрами. Так, по словам Шойгу, сотни военнослужащих республики безвозмездно учатся в России. Только в этом году Минобороны РФ помогло подготовить четыре батальонных и одну ротную тактическую группу для прикрытия границы с Афганистаном. Готовят младших специалистов и на учебных фондах 201-й российской базы в Таджикистане — до тысячи в год. В ноябре этого года ожидаются крупные учения ОДКБ. А ранее в июне на маневрах «Душанбе-антитеррор» Россия впервые задействовала ОТРК «Искандер-М».

Как рассказал «Утру» руководитель отдела Средней Азии института стран СНГ Андрей Грозин, сейчас на таджикско-афганской границе действительно идет накопление экстремистов, которые перемещаются из Сирии и более южных провинций Афганистана. Этот процесс продолжается в течение последних двух-трех лет, и, как говорится, количество переходит в качество. Одним из тревожных сигналов стало взятие Кундуза. Впервые, за всю историю американской кампании в Афганистане, повстанцам удалось захватить такой крупный город, да еще дважды — в позапрошлом и прошлом году.

По мнению эксперта, это стало возможным за счет хорошей вербовочной кампании. У боевиков, кроме наркоторговли появился какой-то другой доход. И теперь у террористов появился шанс «ребрендинга» того же запрещенного «Исламского государства». А произойдет это, скорее всего, либо в отдельных районах Ливии, либо на севере Афганистана.

«Откуда-то у них деньги, значит, появились спонсоры. Судя по сообщениям Минобороны РФ за последние две недели, позиция России по этому вопросу предельно ясна», — отметил Грозин, имея в виду недавние заявления российского ведомства об атаках экстремистов из районов, контролируемых оппозицией и США.

Взаимные обвинения Москвы и Вашингтона предсказуемы. В Пентагоне, например, утверждают, что Москва поставляет талибам оружие, чтобы специально дестабилизировать ситуацию и «насолить» проамериканскому афганскому правительству. В России эти наветы, разумеется, опровергают, апеллируя к тому, что в Афганистане оружия и так навалом, и, во многом, благодаря политике США в 80-х годах прошлого века, когда американцы вооружали талибов для борьбы с «шурави».

Сентябрьское заявление Трампа на трибуне ООН о войне в Афганистане до победного конца, укрепление 201-й российской базы в Афганистане и участившиеся учения — все это говорит о том, что Москва и Вашингтон уже готовятся к новому конфликту в Афганистане, где каждая сторона будет снова отстаивать свои интересы. Вопрос только когда это произойдет и как далеко зайдет противостояние.

Андрей Шерыханов

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