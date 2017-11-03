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Детали

Литва исключена из китайского проекта «Шелковый путь»


13.10.2017 12:30:49

Казахстан поставил крест на амбициях Вильнюса стать логистическим мостом между Азией и Европой. Оператором от балтийских стран в реализации северного маршрута «Экономического пояса Шелкового пути» из Китая до Балтийского моря выбрана Латвия. Вильнюсу остается довольствоваться лишь статусом регионального перевозчика. Об этом говорится в статье, опубликованном в пятницу в аналитическом портал «RuBaltic.Ru».

О решении сотрудничать именно с Латвией, а не с Литвой было объявлено в ходе встречи в Риге президента прибалтийской республики Раймонда Вейониса с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Аскаром Маминым. Казахский чиновник также обрисовал ближайшую перспективу выбранной в Балтийском регионе в качестве центра логистики и дистрибуции Латвии: к 2020 году объем контейнерных грузоперевозок «Казахстанских железных дорог» («КЖД») через латвийскую инфраструктуру может составить 4,5 миллиона тонн с перспективой наращивания потоков.

Теперь новый контейнерный трансконтинентальный маршрут из Китая будет проходить через Казахстан, Россию и Латвию с конечным пунктом назначения в Рижском порту, а далее морским сообщением в Европу (в порт Роттердама). А это значит, что роль связующего звена между Европой и Азией достается Рижскому свободному порту, который станет мощным региональным логистическим хабом.

Решение Алма-Аты стало полной неожиданностью для литовских властей, которые с 2015 года активно вели переговоры с логистической «дочкой» «КЖД» KTZ Ekspress.

В рамках подписанного в конце 2016 года меморандума о сотрудничестве между казахстанской «дочкой» и литовской компанией V.Paulis & Associates Real Estate даже было создано совместное предприятие по перевозке контейнерных грузов.

"Литовский оптимизм подогревался и заявлениями вице-президента «КЖД» Санжара Елюбаева о «чрезвычайной перспективности и удобстве» транзита через незамерзающий порт Клайпеды. Таким образом, как казалось на тот момент литовским властям, они были в шаге от успеха своего геополитического проекта по строительству трансконтинентального контейнерного маршрута в обход России", - говорится в статье.

Дело в том, что Вильнюс с 2014 года пытался самостоятельно развивать трансконтейнерные перевозки на базе своего поезда «Викинг» с Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Украиной, с национальными железнодорожными операторами которых были подписаны договоры о сотрудничестве.

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