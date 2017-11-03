Униаты, раскольники и киевская хунта готовят разгром Харьковской епархии УПЦ МП

13.10.2017 11:57:33

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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В СМИ киевской хунты появилась статья активистки "Киевского патриархата" Татьяны Деркач, порочащая и обливающая грязью Харьковскую епархию УПЦ МП, особенно таких пастырей, как уже оклеветанный хунтой миссионер, гл.редактор газеты "Родительский комитет" отец Александр Каневский и Харьковский митрополит Онуфрий (Легкий), мешающий униатам тем, что не сдал о.Александра Каневского, защитил его честь и достоинство.

Униаты и раскольники готовят разгром Харьковской епархии УПЦ МП и перед началом террора льют на Харьковскую епархию грязь.

Уничтожающая информационная вона именно на Харьковскую епархию является продолжением летнего Синода УГКЦ (униаты), на котором было принято постановление о тотальной миссии на Востоке, Святослав Шевчук специально заявил о "намерении открыть Христа харьковчанам". Это выглядит смешно на фоне великого харьковского святого двадцатого века св.Иоанна (Максимовича), который проповедовал Православие на пространстве от Харькова до Китая, Филиппин и США и его духовного наставника, идеолога восстановления Московского и всей Великой, Малой и Белой России Патриаршества архиепископа Харьковского, затем митрополита Антония (Храповицкого).

Не надо оправдываться перед ересью и расколом. Надо прославить православного русского князя Владимира Мономаха, православные конференции о памяти и канонизации которого так бесят Деркач!

Понятно - насадители "историософской ереси украинства" боятся исторической правды о Руси, в том числе о русском князе Владимире Мономахе. В ответ и Владимира Мономаха надо прославить, и правду о Харьковщине, о Северской Руси и Слобожанщине донести до каждого человека.

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Северская Русь. Древние земли Черниговского и Новгород-Северского княжества, где сохранилось уникальное количество памятников домонгольской архитектуры, всегда были в авангарде воссоединения Руси. Св. Алексий, митрополит Московский - черниговский дворянин, в 1503 г. Черниговское и Северское княжества добровольно перешли на сторону Москвы, оттуда пошли знаменитые фамилии - Волконские, Бельские и др. В XVII в. идеологами воссоединения с Великороссией были черниговский митрополит Лазарь (Баранович) и знаменитый богослов Иоанникий Голятовский, бывший на службе у Московского царя.

Что такое Слобожанщина, откуда начался Харьков? Слободской край, Харьковщина был основан на землях воссоединенной в 1503 г.Северской Русив 17 веке московскими властями как территория для западнорусских беженцев от польского геноцида.

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