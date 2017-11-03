Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 15:10:54
- Константин Затулин поздравил газету «Ноев Ковчег» с 20-летием далее »
- 15:08:57
- «Российско-грузинские отношения: перспективы «перезагрузки» далее »
- 13:49:53
- Медведев назвал приоритетную задачу СНГ далее »
- 13:45:46
- Посла Украины в Белграде обвинили в попытке испортить отношения Сербии и России далее »
- 13:40:58
- Узбекистан и РФ подписали ряд документов по расширению сотрудничества далее »
- 13:38:53
- Ильхам Алиев заявил, что у России и Азербайджана не осталось ни одного нерешенного вопроса далее »
- 13:00:31
- Россия и Украина обсудили возобновление сотрудничества по самолетам «Руслан» далее »
-
Удар по США: причины и последствия. Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Недооцениваем ли мы санкции? Время покажет. Выпуск от 01.11.2017 далее »
-
Война закончена: что дальше? Право голоса далее »
-
Особая статья 01.11.2017 далее »
-
Украина: шоу должно продолжаться? Право голоса 30.10.2017 далее »
-
Автономное плавание. 60 минут от 27.10.17 далее »
-
Выступление К. Затулина по ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС далее »
Детали
Униаты, раскольники и киевская хунта готовят разгром Харьковской епархии УПЦ МП
|13.10.2017 11:57:33
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
перейти на страницу автора
В СМИ киевской хунты появилась статья активистки "Киевского патриархата" Татьяны Деркач, порочащая и обливающая грязью Харьковскую епархию УПЦ МП, особенно таких пастырей, как уже оклеветанный хунтой миссионер, гл.редактор газеты "Родительский комитет" отец Александр Каневский и Харьковский митрополит Онуфрий (Легкий), мешающий униатам тем, что не сдал о.Александра Каневского, защитил его честь и достоинство.
Униаты и раскольники готовят разгром Харьковской епархии УПЦ МП и перед началом террора льют на Харьковскую епархию грязь.
Уничтожающая информационная вона именно на Харьковскую епархию является продолжением летнего Синода УГКЦ (униаты), на котором было принято постановление о тотальной миссии на Востоке, Святослав Шевчук специально заявил о "намерении открыть Христа харьковчанам". Это выглядит смешно на фоне великого харьковского святого двадцатого века св.Иоанна (Максимовича), который проповедовал Православие на пространстве от Харькова до Китая, Филиппин и США и его духовного наставника, идеолога восстановления Московского и всей Великой, Малой и Белой России Патриаршества архиепископа Харьковского, затем митрополита Антония (Храповицкого).
Не надо оправдываться перед ересью и расколом. Надо прославить православного русского князя Владимира Мономаха, православные конференции о памяти и канонизации которого так бесят Деркач!
Понятно - насадители "историософской ереси украинства" боятся исторической правды о Руси, в том числе о русском князе Владимире Мономахе. В ответ и Владимира Мономаха надо прославить, и правду о Харьковщине, о Северской Руси и Слобожанщине донести до каждого человека.
***
Северская Русь. Древние земли Черниговского и Новгород-Северского княжества, где сохранилось уникальное количество памятников домонгольской архитектуры, всегда были в авангарде воссоединения Руси. Св. Алексий, митрополит Московский - черниговский дворянин, в 1503 г. Черниговское и Северское княжества добровольно перешли на сторону Москвы, оттуда пошли знаменитые фамилии - Волконские, Бельские и др. В XVII в. идеологами воссоединения с Великороссией были черниговский митрополит Лазарь (Баранович) и знаменитый богослов Иоанникий Голятовский, бывший на службе у Московского царя.
Что такое Слобожанщина, откуда начался Харьков? Слободской край, Харьковщина был основан на землях воссоединенной в 1503 г.Северской Русив 17 веке московскими властями как территория для западнорусских беженцев от польского геноцида.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
Другие материалы по теме
Нацисты убили священника в Хмельницкой области
Русская Православная Церковь – последняя крепость
|
Вся мощь "униатского украинского государства" рухнет о православную веру
Заявление Порошенко о создании "Поместной украинской церкви" преследует цель уничтожения Православия
|
Это заявление было предварено избиение нацистами православных в Новороссии, у города русских корабелов Николаева.
Новый "залп" в войне с Русской Православной Церковью
|
Приговор нацистов из "Миротворца" русскому пастырю о.Андрею Новикову является угрозой для его жизни.
Заставь дурного Варфоломею молиться
|
Заставь дурного Варфоломею молиться
Лавры Мелетия Смотрицкого не дают покоя архимандриту Кириллу (Говоруну).
|
В 16 веке был такой весьма известный церковный деятель Мелетий Смотрицкий – писатель, филолог, публицист, много написавший апологий против католичества и унии, но впоследствии сам принявший унию. О, как сегодня это похоже на архимандрита Кирилла (Говоруна)!
26 июля состоялось заседание Синода УПЦ МП, на котором были приняты "наступательные" решения!
|
Блаженнейший митрополит Онуфрий ведет Церковь Киевской Руси, неотъемлемую часть Русской Церкви, в "малороссийское миссионерское духовное контрнаступление"!
Архимандриту Кириллу (Говоруну) не дают спокойно спать лавры идеолога "проекта Украины как антиРоссии"
|
Архимандриту Кириллу (Говоруну) не дают спокойно спать лавры идеолога "проекта Украины как антиРоссии" униатского митрополита Андрея Шептицкого
|
Отныне участие в "Киевском патриархате" не является не только участием в несмываемом даже мученической кровью грехе раскола, но и ересью.
Греко-католики захватили храм УПЦ Московского патриархата на западе Украины