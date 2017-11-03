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Рубрика / Экономика

Главы стран ЕАЭС по итогам саммита подписали 14 документов


12.10.2017 15:51:55

Главы стран ЕАЭС по итогам саммита подписали 14 документов, в том числе решение "Об основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года".

Лидеры приняли несколько технических решений. Так, внесены изменения в порядок организации проведения заседаний Высшего Евразийского экономического совета, приняты решения об утверждении председателя Суда ЕАЭС и его заместителя, о председательстве в органах ЕАЭС, о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, о внесении изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии.

Отдельный документ - "О бюджете ЕАЭС на 2018 год". Кроме того, подписано распоряжение о годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2016 год. Еще одно распоряжение - о предоставлении информации о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Президенты стран СНГ скрепили подписями распоряжение о сотрудничестве стран - членов ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

Кроме того принято решение об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза.

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