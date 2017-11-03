Россия усилит контроль за поставками из Армении, Азербайджана и Белоруссии

12.10.2017 15:48:51

Россельхознадзор усиливает контроль за ввозом плодоовощной продукции, в частности, томатов из Армении, Азербайджана и Белоруссии в связи с участившимися попытками поставок запрещенной продукции, сообщает ведомство.

Россельхознадзор проводит сравнительный анализ объемов ввоза продукции растительного происхождения, поступающей на территорию ряда государств. В последнее время наблюдается резкое увеличение импорта запрещенной для ввоза в РФ продукции в Армению, Азербайджан и Белоруссию, отмечает ведомство. Оттуда запрещенную продукцию в дальнейшем пытаются ввезти в Россию, выдавая за товары, произведенные в этих государствах.

"В целях исключения возможности ввоза запрещенной продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации, Россельхознадзор проинформировал уполномоченные органы перечисленных стран о необходимости указания на тарных этикетках (маркировке), содержащихся на каждой упаковочной единице с томатами, информации о наименовании производителя с точным адресом. Партии томатов, ввозимые на территорию Российской Федерации и не содержащие такой информации, будут задерживаться до выяснения места производства", — говорится в сообщении.

Российские власти неоднократно отмечали, что помидоры из Турции продолжают нелегально попадать в Россию путем реэкспорта, в частности, из Белоруссии, Армении и Азербайджана.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты, однако запрет на импорт турецких томатов действует до сих пор.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.