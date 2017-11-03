Министры обороны стран СНГ согласовали план повышения боевых возможностей совместной системы ПВО

12.10.2017 14:56:06

Министры обороны стран Содружества Независимых Государств утвердили план совместных действий, направленных на повышение боевых возможностей объединённой системы противовоздушной обороны (ОС ПВО) СНГ.

"Отмечая роль объединённой системы противоздушной обороны в обеспечении безопасности государств - участников СНГ, главы оборонных ведомств утвердили совместные мероприятия ОС ПВО СНГ на 2018 год", - сказано в сообщении для СМИ по итогам заседания Совета министров обороны (СМО) стран СНГ, которое прошло в Душанбе в четверг.

В планах, в частности, проведение компьютерных командно-штабных учений "Региональная безопасность-2018", а также ряд других мероприятий, "направленных на повышение боевых возможностей ОС ПВО СНГ", говорится в документе.

В работе 73-го заседания СМО СНГ приняли участие делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В соответствии с повесткой заседания был рассмотрен комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.

"Главы военных ведомств обменялись мнениями по вопросу о военно-политической обстановке на южных границах Содружества и её влиянии на состояние безопасности в центральноазиатском регионе. С учётом складывающейся обстановки на заседании СМО было проанализировано состояние развития военного сотрудничества и намечены совместные мероприятия на следующий год и ближайшую перспективу", - сказано в сообщении.

СМО утвердил Основные положения и мероприятия по организации сотрудничества в области инженерного обеспечения вооружённых сил государств - участников СНГ до 2020 года, рассмотрел вопросы совместного использования систем спутниковой связи военного назначения, топогеодезического обеспечения, сотрудничества в области физической подготовки и спорта.

Участники заседания подтвердили заинтересованность в проведении совместных мероприятий, международных состязаний и конкурсов по полевой, воздушной, морской выучке, направленных на повышение уровня военно-профессионального мастерства военнослужащих, а также поддержали создание национальных ассоциаций Армейских игр и их объединение в Международную ассоциацию Армейских игр.

Учитывая всемирно-историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стремление народов государств Содружества достойно отметить 75-летие знаменательного события совместной истории, СМО обсудил вопросы подготовки к предстоящему юбилею. Военно-мемориальному комитету поручено продолжить работу по совершенствованию обмена информацией, архивными документами и использованию баз данных в интересах военно-мемориальной работы в вооружённых силах государств - участников СНГ.

"Признавая важность развития сотрудничества в области информационного обеспечения, главы оборонных ведомств приняли решение о создании при СМО Координационного комитета по вопросам информационного обеспечения вооружённых сил государств - участников СНГ и утвердил Положение о нём", - сказано в сообщении.

Кроме того, на заседании были подведены итоги II Военно-спортивных игр дружественных армий, III Международного конкурса на лучшее журналистское произведение, IV Международного конкурса военно-научных работ среди курсантов (слушателей) высших военных учебных заведений государств Содружества, посвящённых 25-летию СМО.

"Принятые на 73-м заседании СМО решения направлены на совершенствование системы многостороннего военного сотрудничества в формате СНГ и будут способствовать развитию взаимовыгодного партнёрского взаимодействия в военной сфере", - говорится в итоговом документе.

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