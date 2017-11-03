Возрождение Тасаввуфа и Медресе «Расулия»

11.10.2017 12:56:31

Ильдар Фаатович Сафаргалеев Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

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Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

В настоящее время поступательно идёт возрождение организационных структур традиционной духовной жизни тюркозычных мусульман Урало-Поволжья. Так, помимо ежегодно проводимого съезда татарских и башкирских религиозных деятелей в Священном Булгаре, где покоится прах трёх сподвижников Пророка Мухаммеда (мир ему), начиная с 2004 года в начале июля в Башкортостане, в поселке Чишмы, месте захоронения Хаджи Хуссейн бека, ученика великого шейха Тасаввуфа Ахмеда Яссави, проходит сход имамов Башкортостана.

Теперь уже традиционные «Расулевские чтения», где собираются не только и не столько эксперты, а имамы многих селений и городов Южного Урала, чтобы почтить память Зейнуллы ишана Расулева, я так же бы отнёс к «организационным элементам» возрождения традиции Тасаввуфа в регионе и в целом на постсоветском пространстве[1].

Здесь уместно будет отметить наличие позитивных моментов этого возрождения для России как государства, которые трудно все перечислить. Прежде всего – это привнесение большей искренности в поклонение (ибадат) практикующих мусульман, очищение их душ и избавление от порицаемых черт характера, которые в той или иной степени есть у каждого человека, таких как например: страсть, гнев, жадность, зависть и гордыня[2].

Если брать общественно-политический аспект, то в качестве одного из основных я бы назвал значительный антиэкстремистский потенциал Тасаввуфа[3].

Проблема возрождения Тасаввуфа в Урало-Поволжье имеет безусловно важное значение для российских мусульман. И в связи с этим хотелось бы все таки попытаться дать ответ на вопрос: возможно ли полноценное возрождение структур и этики тасаввуфа в современной татарско-башкирской среде в виду того, что за долгие годы живая традиция передачи иджазы от шейха к шейху, от ишана к ишану была практически полностью утрачена?

Да, действительно весьма прискорбным фактом является то, что за 70 лет атеистического безвременья на территории бывшего СССР эта бесценное культурно-духовное достояние мусульманских народов понесло значительный и трудновосполнимый урон.

Так, на территории Урало-Поволжья среди татар и башкир эта традиция была практически вырвана с корнем. И, несмотря на прошедшие почти три десятилетия с момента падения «железного занавеса» и «открытия шлюзов» свободы вероисповедания здесь, на мой, может быть весьма субъективный взгляд, до сих пор нет полноценных шейхов Тасаввуфа.

Хотя процесс позитивного продвижения вперед не стоит на месте и уже есть ученики зарубежных муршидов накшбандийского тариката, ранее наиболее распространенного в этом регионе, которые имеют право (или иджазу) на обучение своих муридов-воспитанников. Издаются книги местных шейхов Тасаввуфа прошлого таких как Зейнулла Расулев, Закир Чистави, Шигабуддин Марджани и других. Проводятся конференции, тиражируются публикации в СМИ, популяризирующие эту традицию, имеющую значительный позитивный потенциал для развития российского общества, в том числе и в плане борьбы с псевдорелигиозным экстремизмом. Однако тем не менее факт остается фактом– полноценно возродить духовную традицию Тасаввуфа в Урало-Поволжье пока не удалось.

На мой взгляд, причины этого, прежде всего в том, что в силу геополитических интересов западные страны сделали ставку на продвижение по всему исламскому миру прикрывающихся мусульманской религией сектантских течений, такфиристская идеология которых «идеально» вписывается в искусственное создание «управляемого хаоса». Так как везде, где они пускают свои корни мусульмане начинают убивать друг друга. Наглядным примером является «иблисское государство» ДАИШ (организация запрещена на территории РФ), которое как раз и реализует крайнюю форму идеологии «заблудшей секты современности» на практике.

В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века, с падением «железного занавеса», ряд государств, официальная идеология которых далека от веками практиковавшегося на территории Российской Империи традиционного ислама, обладающие мощными финансовыми ресурсами, устремились «окормлять» постсоветских мусульман как через отдельных миссионеров, так и через обучение в своих исламских учебных заведениях и издание соответствующей литературы. Это дало свои «горькие плоды» и напрямую отразилось на миролюбивом Тасаввуфе, который воинственные представители этих сектантских течений, что называется, на дух не воспринимают. Во многом именно в связи с этим в течение долгого времени вплоть до середины прошлого года эта духовная традиция в медийном пространстве была табуирована официальными духовными структурами и экспертным сообществом, в том числе и в Урало-Поволжье.

Серьезный прорыв в этом направлении, на мой взгляд, произошел лишь с принятием в прошлом году Грозненской фетвы[4] на Всемирной конференции мусульманских ученых. Данный документ четко определил в рамках по крайней мере пока России понятие традиционного суннитского ислама, который заключается в следовании матуридитской либо ашаритской акиде и одному из четырех четырех мазхабов: ханафитскому, шафиитскому, маликитскому и ханбалитскому, а в плане такой основы Ислама как Ихсан (Искренность) пути Тасаввуфа.

Вместе с тем процесс небыстрого, как хотелось бы, возрождения тарикатов имеет и другие естественные причины. Одна из них – то, что основные центры Тасаввуфа и его лидеры-муршиды, как правило, находятся за пределами России и стран СНГ.

Другая – это, на мой взгляд самое немаловажное, наряду с истинным Тасаввуфом немало псевдообразований, прикрывающихся его добрым именем, как вывеской для привлечения в корыстных целях в свои ряды как можно большего числа адептов. Указанное обстоятельство обоснованно вызывает настороженность властей, официального духовенства и простых мусульман.

К этому примешивается и еще одна особенность, присущая не только тарикатам, но и в целом естественному делению в исламе на различные направления и течения (мазхабы, например), которая вызывает при определенных обстоятельствах абсолютно ненужную конкуренцию и непонимание. Наиболее яркий исторический пример этого – ложные доносы на Зейнуллу ишана Расулева со стороны сторонников другого шейха одного и того же Накшбандийского направления Тасаввуфа, которые стали причиной его тюремного заключения и последующей длительной ссылки[5].

Еще одно препятствие – нашему постсоветскому мусульманину непросто попасть в тарикат Тасаввуфа ввиду традиционной и естественной закрытости этой структуры.

И последнее, даже если направление этой духовной традиции вполне соответствует нормам шариата, вступление в тот или иной тарикат может оговариваться определенной процедурой, например обязательным личным присутствием шейха и будущего последователя-мурида во время обряда инициации или баяда, а также регулярным участием (тоже вживую) в еженедельных суфийских радениях (т.н. хатмах), либо оговаривается предварительным условием выполнения обязательных мусульманских предписаний (пятикратного намаза, поста в месяц Рамадан, выплаты закята).

Есть и еще один немаловажный момент: в случае, если даже и направление Тасаввуфа, что называется верное и шейх-муршид высококлассный, его заместитель-халифа, коих может быть немалое число в зависимости от распространенности тариката, может не всегда оказаться тем самым подходящим для конкретного верующего духовным наставником. Порой, как показывает практика, он со временем может, что называется, сбиться с пути и повести своих подопечных мусульман не в том направлении, либо просто не подойти по психологическим и иным параметрам. Примером этого могут служить девиантные действия либо публичные заявления некоторых шейхов Тасаввуфа, которые могут, как показывает практика в некоторых российских регионах, привести к серьезным конфликтам и даже дестабилизации ситуации. Но это никоим образом не может служить поводом или основанием для причисления того или иного тариката к т.н. «псевдосуфийским сектам», как это осмеливаются совершенно необдуманно делать некоторые «эксперты».

В этом плане, как показывает практика, светским властям, отвечающим за меж- и внутриконфессиональную гармонию в обществе, следует ориентироваться не только и не столько на принадлежность мусульманина к тому или иному течению, а на «личные и деловые качества» лидера, который является его духовным наставником. Это кстати касается не только Тасаввуфа, но и в целом пестрой палитры большинства исламских течений, в т.ч. и далеко небезобидных.

Тасаввуф становится чрезвычайно востребованным и среди нашей мусульманской элиты, что еще более затрудняет поиск ее представителями приемлемых путей к Всевышнему – тарикатов и конкретных духовных наставников. Высокое положение этих VIPов в социуме и публичность не позволяют афишировать свою принадлежность к конкретному направлению Тасаввуфа и связь с его шейхами.

Вместе с тем, несмотря на все вышеперечисленные моменты, процессы, происходящие в Урало-Поволжье, а также развитие интернет-коммуникаций внушают определенный оптимизм.

Это и позитивная упомянутая мною выше в плане возрождения Тасаввуфа деятельность Верховного Муфтия Талгата хазрата Таджуддина, а также то, что сам муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и его окружение конкретно, а не теоретически, практикуют его. Отрадным обстоятельством является и то, что в Российском Исламском Университете в Казани недавно введено преподавание знаний об этой духовной традиции студентам старших курсов.

Оптимизму способствует и ситуация в многомиллионной Москве, превратившейся в огромный «плавильный котел», где проживает по некоторым данным порядка трети мусульман, среди которых немало практикующих приверженцев Тасаввуфа, в том числе и шейхов, о чем свидетельствуют например регулярно проводимые в столичной Татарской (Исторической) Мечети хатмы (радения) накшбандийским, шазилийским и кадирийским тарикатами.

Широкие возможности, которые предоставляет в плане инициации (вступления) и обучения Тасаввуфу Интернет, для которого почти не существует никаких границ и преград, также формируют позитивный настрой в отношении динамики развития этой духовной традиции в России и на постсоветском пространстве в целом. Об этом, в частности, я говорил[6] на прошедшей в апреле этого года в Казани Всероссийской научно-практической конференции «Вторые чтения имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина» по теме «Традиции Тасаввуфа в Волго-Уральском регионе»[7].

Внушает надежду на то, что в недалеком будущем у татар и башкир также появятся свои достойные духовные наставники – шейхи-муршиды различных тарикатов Тасаввуфа и прежде всего Накшбандийского, исторически наиболее распространенного в Урало-Поволжье и то, что в следующем году в г. Троицке Челябинской области возобновит свою работу знаменитое медресе «Расулия». Основанное в 1883 году оно благодаря деятельности Зайнуллы Расулева стало важным центром обучения для мусульман Российской империи и базой для дальнейшего распространения суфийского братства Накшбандия-Халидия [8].

В медресе «Расулия» обучались татары, башкиры, а также казахи и представители других народов Российской Империи. Оно получило репутацию одного из лучших исламских институтов России. Французский историк Александр Бенигсен описывал медресе «Расулия» как «один из лучших академических институтов в мусульманском мире».

В 1893 году в медресе были введены звуковой метод обучения, классно-урочная система, а также изучение светских дисциплин. В начале XX в. медресе являлось полусветским учебным заведением с 11-летним курсом обучения. Благодаря сыну Зайнуллы Расулева – Габдрахману Расулеву, принявшему руководство медресе от отца, – в образовательную программу входили вероучение, русский язык, арабский язык, тюрки, чистописание, чтение, заучивание и толкование Корана и хадисов, математика, российская, тюркская и всеобщая история, история ислама, священная история, теология, мусульманское право, этика, гигиена, география, естествоведение, физика, химия, зоология и педагогика. Преподавание в медресе велось на татарском языке, здесь изучались татарская история и литература. При медресе работала первая в Троицке типография, в которой печаталась первая казахская газета «Айкап» (Заря).

Медресе со временем превратилось в центр религиозной жизни зауральских башкир[9], а также стало очагом татарской культуры.

При медресе имелась библиотека с обширным книжным фондом.

После Октябрьской революции медресе «Расулия» было закрыто (около 1919 г.) и превращено в татаро-башкирский педагогический техникум.

И вот на следующий год, в ходе следующих 7-х по счету «Расулевских чтений» планируется его торжественно вновь открыть.

В этой связи нужно отдать должное подвижническим усилиям потомков Зейнуллы ишана, и прежде всего Нелюфарь Анваровны Расулевой. Правнучка шейха, проживающая в Челябинске, на свои скромные средства издает о нем книги и даже учебные пособия на основе его трудов для будущих шакирдов «Расулийи». По ее словам, она очень глубоко чувствует связь со своим прадедушкой, который, возможно ее и направляет в делах, связанных с возрождением Тасаввуфа и медресе, в котором он практиковался.

Если быть откровенным, для меня было очень неожиданным предложение Нелюфарь Расулевой подготовить на основе имеющего отношение к Тасаввуфу Сборника[10] моих скромных трудов видео-, аудио- и онлайн курс для будущих шакирдов «Расулийи» для того, чтобы они смогли получить знание об этой духовной традиции, практиковавшейся Зейнуллой ишаном.

Кроме этого правнучка великого шейха, предвидя трудности с постоянным составом преподавателей на этапе становления медресе, выразила пожелание, чтобы я изыскал возможности для краткосрочных (от нескольких дней до недели) выездов в г. Троицк с циклом лекционных занятий по проблематике Тасаввуфа. Понятно, что это лишь мечты и чаяния родственников великого духовного наставника. Однако, желание прямых потомков шейха Зейнуллы Расулева, которые возможно исходят и от него самого, скидывать со счетов, на мой взгляд, никак не стоит. Это очень хорошо понимают те, кто практикует и знает, что такое Накшбандийский тарикат, где души почивших муршидов могут принимать участие в обучении и воспитании последователей и после своей физической смерти[11].

Оплотом Тасаввуфа в татаро-башкирской среде, на мой взгляд, является сегодня память о великих его наставниках таких как Зайнулла ишан Расулев, который был наиболее значимым последним тарикатским шейхом дореволюционного прошлого[12]. И возрождение не только памяти, но и уникальной поистине джадидской методики совмещения преподавании традиционных мусульманских наук с обучением Тасаввуфу в его знаменитом медресе «Расулия», я полагаю, могло бы реально ускорить процесс полноценного возвращения этой великой духовной традиции не только в Урало-Поволжье, но и на все постсоветское пространство.



[1] См. Сафаргалеев И.Ф. Послесловие к «Расулевским чтениям» – http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=29322&phrase_id=2317404. [2] См. Абдуль-Кадыр Иса. Истина суфизма – пер. с араб. М. Саадуев – 2-е издание, исправленное и дополненное [3] См. Резолюция круглого стола «Состояние и перспективы использования позитивного потенциала тасаввуфа для борьбы с этнорелигиозным экстремизмом» – http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=22835&phrase_id=2317406 [4] https://www.islamnews.ru/news-504937.html [5] Фархшатов М.Н. «Дело» шейха Зейнуллы Расулева – http://kitaptar.bashkort.org/files/delo_shejha_zajnully_rasuleva_(18721917)_vlast_i_sufizm_v_poreformennoj_bashkirii.pdf. [6] Сафаргалеев И.Ф. О возрождении Тасаввуфа в Урало-Поволжье – http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=27301 [7] Традиции тасаввуфа в Волго-Уральском регионе обсудили на конференции в Казани – http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=27306&phrase_id=2317412 [8] Ислам на Урале. Энц. словарь / Коллект. автор. Сост. и отв. редактор – Д. З. Хайретдинов. – Москва-Нижний Новгород, ИД «Медина». 2009. с. 18. [9] Фархшатов М. Н. Медресе «Расулия».// Башкортостан: краткая энциклопедия. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996. - С. 392. - 672 с. [10] Сафаргалеев И.Ф. Бесценная духовная традиция – http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=22366. [11] Беседа о суфизме-тарикате с Абу Али аль-Ашари – http://darulfikr.ru/node/4956. [12] Хамид Алгар. Последний Великий Шейх – http://www.hrono.info/text/2008/akgar05_08.html.

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