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Детали

Владимир Жарихин: столкновение ВСУ и "правосеков"* в Донбассе не было случайным


11.10.2017 12:29:47

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Два украинских силовика погибли, девять получили ранения в Донбассе в результате обстрела украинских силовиков со стороны боевиков "Правого сектора"*, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"В ночь с 8 на 9 сентября "Правый сектор"* открыл огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады, взявшим в кольцо место дислокации боевиков. В результате обстрела подразделения ВСУ понесли потери: двое убитых и девять человек раненых. Раненых перевезли в Винницкую областную больницу имени Мечникова", – сказал Басурин.

"Правый сектор"* – украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе-феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что столкновение украинских силовиков с боевиками "Правого сектора"* не было случайным.

"Это столкновение, которое некоторые могут назвать случайным, на самом деле произошло не случайно. Оно характеризует общее нарастание напряженности и в украинском обществе в целом, и в армейских и добровольческих подразделениях, которые находятся на огневой линии. Сегодня на Украине те, кто выступает за урегулирование ситуации мирным путем, и те, кто стремится к военной победе, все меньше видят перспектив в деятельности украинского руководства. Они и не выполняют Минские соглашения, и боятся идти в атаку. И в частности, свое зло, свое непонимание, что их ждет впереди, что их ждет на линии противостояния, представители добровольческих отрядов выливают на военнослужащих украинской армии. Все это говорит о расширяющемся политическом, экономическом и социальном кризисе, в который погружается Украина", – сказал Владимир Жарихин.

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Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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