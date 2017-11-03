Украинские военные объяснили, как боец ВСУ оказался на территории РФ

11.10.2017 11:23:31

В украинском штабе, отвечающем за проведение операции в Донбассе, объяснили, как в России оказался задержанный военнослужащий. Об этом сообщается на странице штаба в Facebook.

"Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на убытие из воинской части с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам", — говорится в заявлении.

После того, как он самовольного покинул место службы, начато расследование.

Ранее погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям сообщило о задержании за нарушение границы на луганском направлении мужчины, представившегося военнослужащим украинской армии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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