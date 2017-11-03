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Детали
Владимир Евсеев: Создание армяно-российской группировки позволит сдерживать угрозы, которые могут появится в отношении Армении
|10.10.2017 14:57:10
Владимир Валерьевич ЕвсеевЗаместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.
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Каковы функции объединенной группировки с точки зрения интересов Армении и России и обеспечит ли данный формат военного сотрудничества региональную стабильность и безопасность? На эти и другие вопросы в интервью Dialogorg.ru ответил военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
- Господин Евсеев, российская сторона в 2017 году ратифицировала соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил России и Армении. Ожидается, что армянский парламент также ратифицирует данное соглашение. Что дает сторонам появление объединенной группировки?
- С точки зрения интересов России, какую роль и значимость приобретает данное соглашение?
- Станет ли объединенная группировка фактором региональной безопасности?
- С точки зрения региональной безопасности, создание объединенной группировки играет исключительно важную роль. Ведь группировка позволит сдерживать угрозы, которые могут появиться в отношении Армении. Также этот шаг создаёт определённый баланс сил в регионе. Полагаю, что Россия сделает все, чтобы баланс сил не изменился. Стоит отметить, что прошлогодняя апрельская война в зоне Нагорного Карабаха была спровоцирована изменением баланса сил. Эти изменения произошли в виде количественного и качественного усиления азербайджанской армии. Армия Азербайджана превосходила своей артиллерией и боевыми самолетами. Доминировала и бронетанковая техника. Создание объединенной группировки является важным шагом для сдерживания военных амбиций Азербайджана. В конце концов в Баку осознают, что в случае, если конфликт выйдет за пределы Нагорного Карабаха, то перед Азербайджаном окажутся и вооруженные силы России.
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