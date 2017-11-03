Владимир Евсеев: Создание армяно-российской группировки позволит сдерживать угрозы, которые могут появится в отношении Армении

10.10.2017 14:57:10

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

Парламент Армении приступил к обсуждению соглашения о создании Объединенной армяно-российской группировки войск.

Отметим, что соглашение было подписано главами Минобороны России и Армении Сергеем Шойгу и Вигеном Саргсяном в Москве 30 ноября 2016 года. В июле 2017 года Россия ратифицировала данное соглашение.

Главная задача группировки - прикрытие сухопутной части государственной границы России и Армении, в том числе совместно с силами и средствами системы коллективной безопасности ОДКБ. Соглашение предусматривает создание объединенной группировки двух стран в Кавказском регионе для обеспечения коллективной безопасности. Создаваемая структура должна обеспечить адекватное реагирование на вооруженное нападение, а также на другие вызовы и угрозы в области безопасности. Командующий группировкой назначается Верховным главнокомандующим вооруженных сил Армении по согласованию с верховным главнокомандующим Вооруженных сил России.





Каковы функции объединенной группировки с точки зрения интересов Армении и России и обеспечит ли данный формат военного сотрудничества региональную стабильность и безопасность? На эти и другие вопросы в интервью Dialogorg.ru ответил военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

- Господин Евсеев, российская сторона в 2017 году ратифицировала соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил России и Армении. Ожидается, что армянский парламент также ратифицирует данное соглашение. Что дает сторонам появление объединенной группировки?

- В первую очередь данным соглашением Ереван может парировать угрозы как со стороны Нахичевана (Автономная область в составе Азербайджана- прим. ред), так и со стороны Турции. Помимо этого объединенная группировка будет задействована в случае полномасштабного вторжения азербайджанских войск на территорию Армении. Как мы знаем, у Москвы нет прямых обязательств по обеспечению безопасности Нагорного Карабаха, однако создание совместной системы противовоздушной обороны позволяет фактически обеспечить прикрытие территории Нагорного Карабаха силами тех средств, которые находятся на территории Армении. Это касается информационных ресурсов, а также ударных систем. Объективно говоря, неиспользование Азербайджаном боевой авиации в прошлогодних военных действиях было обусловлено именно наличием совместной армяно-российской системы противовоздушной обороны.

Также необходимо отметить, что ныне сохраняется положительная динамика развития отношений между Россией и Турцией и полагаю, что эта тенденция позволит минимизировать возможность вооруженного конфликта между Турцией и Арменией, а также серьезно ограничит вовлечение Турции в нагорно-карабахский конфликт. Таким образом для Армении создаётся существенное преимущество, которое во многом обеспечит ее безопасность и территориальную целостность. Совместная группировка войск исключительно важна для Армении и в плане получения дополнительного боевого опыта применения современных видов вооружений, а также использования передовой тактики ведения боевых действий, что в конечном итоге может быть применено и на территории Нагорного Карабаха.

- С точки зрения интересов России, какую роль и значимость приобретает данное соглашение?

- Необходимо отметить, что именно Армения является государством на Южном Кавказе, где имеется военное присутствие Российской Федерации. Группировка российский войск, находящаяся в Армении, количественно отличается от тех, которые размещены в Абхазии и в Южной Осетии. К тому же у этих группировок разные цели. Важность российского военного присутствия в Армении определяется и тем, что на территории Грузии и Азербайджана нет военных баз РФ. Россия регулярно проводит учения на территории Армении, в том числе с армянскими военнослужащими, отрабатывая применение современных видов вооружений, в частности новых видов беспилотных ы летательных аппаратов.

В регионе происходят события, которые тревожат наши страны. Например, ситуация может дестабилизироваться в Иракском Курдистане, если скажем, начнется борьба за город Киркук. Протекающие в непосредственной близости от Армении процессы рано или поздно могут коснутся и союзника России.

Как уже известно, в составе «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация- прим. ред) функционировал азербайджанский батальон и сейчас эти боевики будут возвращаться через Грузию в Азербайджан. Армения не может не учитывать данный факт, так как боевики, получившие военный опыт на Ближнем Востоке, могут оказаться в зоне Нагорного Карабаха.

Кроме того ситуация в Турции остается нестабильной. В условиях региональной турбулентности важно иметь прочные политические и военные связи между нашими странами. При этом хочу особо отметить, что Россия не пытается втягивать Армению в какое-то силовое противостояние.

- Станет ли объединенная группировка фактором региональной безопасности?

- С точки зрения региональной безопасности, создание объединенной группировки играет исключительно важную роль. Ведь группировка позволит сдерживать угрозы, которые могут появиться в отношении Армении. Также этот шаг создаёт определённый баланс сил в регионе. Полагаю, что Россия сделает все, чтобы баланс сил не изменился. Стоит отметить, что прошлогодняя апрельская война в зоне Нагорного Карабаха была спровоцирована изменением баланса сил. Эти изменения произошли в виде количественного и качественного усиления азербайджанской армии. Армия Азербайджана превосходила своей артиллерией и боевыми самолетами. Доминировала и бронетанковая техника. Создание объединенной группировки является важным шагом для сдерживания военных амбиций Азербайджана. В конце концов в Баку осознают, что в случае, если конфликт выйдет за пределы Нагорного Карабаха, то перед Азербайджаном окажутся и вооруженные силы России.

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