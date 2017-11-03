На сгоревших украинских складах уничтожено больше вооружения, чем за годы войны

10.10.2017 12:14:22

Подозрительные взрывы на оружейных складах Незалежной наконец-то привлекли внимание мировой общественности. Возгорание арсенала под Калиновкой в Винницкой области удивительным образом совпало с публикацией расследования «Amnesty International». Международная организация обвинила Киев в незаконных поставках оружия в Южный Судан. По мнению экспертов, Украина намерена устраивает поджоги на крупнейших хранилищах вооружения, чтобы скрыть факты недостачи боеголовок, которые уже были проданы в африканскую республику.

Пожар на оружейных складах близ Калиновки, разгоревшийся в ночь на 26 сентября, до сих пор не потушен. Снаряды продолжают рваться, а небо над Винницей закрыто еще на неделю. Нельзя сказать, что этот крупнейший арсенал в Незалежной, где хранилось 83 тысячи тонн вооружений, был совсем уж «бесхозным». Арсенал за последнее время подвергался проверкам 4 раза, включая президентскую ревизию и комиссию Минобороны. Было выявлено, что боеприпасы там хранились на 174 площадках. При этом , 73 из них были открытые, а еще 59 вообще не имели никакой защиты. Территория склада заросла кустарником и бурьяном, которые, видимо, исполняли роль ограждения, так как на участке длиной в 5 километров вообще не было никакого забора или иных преград. Также отсутствовали и наблюдательные вышки: из-за хлипкости конструкций старые были закрыты, а новые не установили, ограничившись заливкой фундамента. На режимном объекте даже не удосужились установить систему видеонаблюдения, пожарную и охранную сигнализации. Гуляй – не хочу.

Каким образом комиссии закрыли глаза на такое количество нарушений – не ясно. Если в украинском Министерстве Обороны все свалили на ограниченное финансирование, то начальник сгоревшего арсенала полковник Батюк заявил о нехватке личного состава. Территорию в 1200 гектаров с 10,5 километровой зоной наблюдения охраняли 63 человека, а в момент подрыва и вовсе 17 военнослужащих предпенсионного возраста. Связано это с тем, что большинство личного состава были перенаправлены в зону так называемой АТО.

Результат впечатляющий. За ту неделю, что на арсенале бушует пожар, было уничтожено 32 тысячи тонн боеприпасов. К слову, за три года гражданской войны на Донбассе Украина израсходовала 24 тысяч тонн.

Халатность украинских силовиков – последнее о чем задумались в Киеве. Генпрокурор Незалежной Юрий Луценко первым делом обвинил в поджоге российских диверсантов, которые якобы совершили подрыв при помощи беспилотников. Подобную версию он озвучивал и во время пожара на другом крупном украинском оружейном складе близ Балаклеи. Военная прокуратура даже открыла уголовное дело по факту диверсии, но уже 28 сентября глава ведомства Анатолий Матиос сообщил, что следствие не располагает информацией о диверсантах и беспилотнике.

Случайность или нет, но за сутки до возгорания на арсенале под Калиновкой выходит расследование международной правозащитной организации «Amnesty International». Киев обвинили в незаконных поставках оружия в Южный Судан. Согласно докладу, в 2014 году, после государственного переворота на Украине, госпредприятие «Укринмаш» подписало договор с ОАЭ о поставках вооружения в Южный Судан, что противоречит международному пакту о торговле оружием, подписанному Украиной 23 сентября 2014 года на 69-ой сессии Генассамблеи ООН. Документ запрещает экспорт вооружения, которое может использоваться для геноцида, военных преступлений и терактов.

Вместе с докладом «Amnesty International» вышло расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности «OCCRP», где Украину назвали «ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток». Так, украинский «Техимпекс» заключил по крайней мере 26 контрактов на поставки вооружения на 29,5 миллионов долларов. В Киеве все обвинения привычно отметают. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина не нарушала никаких соглашений, поставляя вооружение в Южный Судан, но впредь от поставок все же откажется. Про подписанный в 2014 году договор о торговле оружием Турчинов, видимо, забыл, а дополнение от «OCCRP» вообще оставил без внимания.

Между тем, списывать проданное вооружение посредством подрывов оружейных складов для Украины давно стало нормой. В 2008 году «сгорело» 85 тысяч тонн боеприпасов и вооружения на арсеналах Харьковской области. Позднее был вскрыт факт поставок техники и боеприпасов в Грузию. Проданное оружие хранилось на тех самых «сгоревших» складах.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН больше склоняется к тому, что очередное возгорание украинского арсенала - не простое совпадение. Однако, по его мнению, это скорее связано с желанием Киева получить американское вооружение.

– Нормальное расследование взрывов в Калиновке проводиться не будет, так как каждое украинское расследование – это «концы в воду». Я думаю, что это все же не простое совпадение, а сознательное действие. Киев регулярно высказывает желание получить от США оружие. Ведь даже этот инцидент не повлиял на намерения Вашингтона поставок вооружения. Однако если бы было проведено масштабное расследование, то, думаю, США могли бы задуматься о целесообразности данной идеи.

Глава фонда «Украинская политика» Константин БОНДАРЕНКО сомневается, что стоит связывать инцидент под Калиновкой и доклады международных организаций.

– Нет, я бы не стал связывать эти два инцидента. Обвинения Украины достаточно натянуты. В докладе она упоминается лишь в перечне других государств. Более того, Совет Безопасности ООН отказался ввести санкции против Южного Судана. Только США ввели односторонние санкции против этой страны, но Украину вряд-ли обвинят в том, что она их нарушает, так как она ничего не подписывала. По моему мнению, причина возгорания арсенала в Калиновке – элементарная халатность.

Павел Иванов

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